Rafaella Witsel is er weer bij in haar geliefde Sint-Petersburg: “De kritiek op Axel is weg. Dat doet plezier” Pieter-Jan Calcoen

09 juli 2018

21u14 0 Rode Duivels De Russen zullen het geweten hebben dat Maï-Li (3) in het land is. Het oudste dochtertje van Axel Witsel en Rafaella Szabo lijkt wel de tegenpool van haar mama: Rafaella is rustig en zelfs ietwat bedeesd, terwijl Maï-Li, met springerige krulletjes en een guitige lach, energie te over lijkt te hebben. Dat bleek ook in het stadion van Kazan, afgelopen vrijdag, toen ze voor het eerst een WK-wedstrijd live bijwoonde. Omstaanders moesten af en toe de vingers in de oren stoppen – zo luid kirde Maï-Li van plezier. “En roepen”, lacht Rafaella. “‘Allez papa!’ Ze beseft het belang van de wedstrijden niet, maar het maakt haar enthousiasme er niet minder om.”

“Une petite Duracell”, noemt Rafaella haar oudste dochter – Evy (1,5) is er niet bij. De Luikse met Roemeense roots is pas gisteren aangekomen in Sint-Petersburg, waar ze in een hotel vlak bij het Zenit-stadion verblijft. “Ik ben tevreden dat Maï-Li dit grote avontuur vanop de eerste rij kan meemaken. Ik heb nochtans lang getwijfeld om haar mee te brengen, hoor. Ik wil mijn kinderen niet in een wild avontuur meeslepen – ook voor onze verhuis naar China was hun welzijn prioritair –, maar toen ik in de poules merkte dat alles perfect geregeld was, heb ik toch beslist het te doen. Ze geniet hiervan. En Axel ook – voor hem is haar aanwezigheid een extra motivatie.”

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN