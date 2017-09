Radja Nainggolan opnieuw bij selectie Rode Duivels? PL



Bron: Belga 0 afp Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez maakt vandaag om 12 uur in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor het tweeluik tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel), op de laatste twee speeldagen in WK-kwalificatiegroep H.

De vraag is of Martinez Radja Nainggolan opnieuw bij de selectie haalt in de laatste interlands met inzet van dit jaar. Eind augustus ontplofte de bom toen de bondscoach Nainggolan niet opnam in zijn selectie voor Gibraltar en Griekenland. Een teleurgestelde Nainggolan zei in een eerste opwelling te stoppen met de nationale ploeg, hetgeen hij later ontkende. Ook eind vorig jaar werd de 29-jarige middenvelder al eens uit de selectie gelaten.



De Rode Duivels kunnen Nainggolan echter goed gebruiken, zeker nu er achter de namen van centrale middenvelders als Marouane Fellaini (kuitblessure) en Moussa Dembélé (enkel) vraagtekens staan, en Youri Tielemans niet van de bank geraakt bij AS Monaco. Achterin is Vincent Kompany dan weer een twijfelgeval. Kompany speelde niet meer sinds hij in de aanloop naar de interland in Griekenland moest afhaken nadat hij tegen Gibraltar een trap had geïncasseerd. Voorin is Christian Benteke enkele weken out. Nacer Chadli herstelt van een blessure aan de hamstrings. Meer dan waarschijnlijk voert Martinez dus enkele wijzigingen door in zijn selectie.



Sinds de 1-2 overwinning in Griekenland zijn de Rode Duivels al zeker van de groepswinst en de rechtstreekse kwalificatie voor de WK-eindronde van komend jaar in Rusland. Toch staat er op sportief vlak nog heel wat op het spel. Bij de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou wordt immers gekeken naar de FIFA-ranking van 16 oktober, de eerstvolgende ranking na afloop van de kwalificatiefase. Op de ranking van september waren de Duivels naar de vijfde stek gestegen. De landen uit de top zeven krijgen een beschermde status als reekshoofd.