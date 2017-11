Radja & Martínez: een huwelijk met goede maar vooral kwade dagen Glenn Van Snick

16u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Nainggolan en Martínez, niet het beste huwelijk. Rode Duivels Radja Nainggolan is opnieuw Rode Duivel. Bondscoach Roberto Martínez maakte een bocht van 180 graden en selecteerde de middenvelder van AS Roma voor het vriendschappelijke tweeluik tegen Mexico en Japan. Verrassend, want het afgelopen jaar was het huwelijk tussen de Spanjaard en 'Il Ninja' op z'n zachtst gezegd nogal speciaal te noemen. Een overzicht van een grillig parcours.

De beloften van Roma

De hetze begon in oktober 2016. Radja Nainggolan haakte met een dijblessure af voor de WK-kwalificatie-interland thuis tegen Bosnië en keerde terug naar de Italiaanse hoofdstad. De schade bleek evenwel mee te vallen, want Nainggolan trad aan bij de beloften van AS Roma - nota bene op dezelfde avond dat België zijn wedstrijd afwerkte. Hoezo, een blessure? Martínez reageerde alvast stomverbaasd. "Ik heb hier helemaal geen informatie over. Het lijkt niet dat er iets achter onze rug is gebeurd, maar we willen wel nog info over de aard van die beloftematch. We zullen dit alleszins grondig uitspitten."



Nainggolan zag het probleem niet en reageerde geprikkeld op de situatie. "Wat een zever. Ik probeer gewoon fysiek in orde te raken. Is een vriendschappelijke wedstrijd tegen de jeugd dan even zwaar als een officiële wedstrijd? Ik was simpelweg niet klaar om voor de Duivels te spelen, punt."

Photonews Radja Nainggolan en Roberto Martínez in gesprek op training.

"Ik ben gewoon fit"

Toch had het - op het eerste zicht onschuldig akkefietje - grotere gevolgen dan iedereen zou denken. In de selectie voor het vriendschappelijk duel tegen Nederland en de match tegen Estland immers ook geen spoor van Radja, terwijl de Antwerpenaar nu écht wel hersteld was van zijn blessure. Voetbalminnend België in rep en roer, Nainggolan speelde immers de pannen van het dak bij zijn broodheer.

Vreemd genoeg was Martínez de enige die dat anders zag. "Ik begrijp jullie nieuwsgierigheid, maar het is simpel: ik was tevreden over mijn spelers op die positie tegen Bosnië en Gibraltar en geef hen nu de voorkeur. Radja zal geduld moeten hebben, zich sterker en fitter moeten tonen en hard moeten werken om terug bij de selectie te komen."

De middenvelder begreep er op zijn beurt niets van: "Toen Martínez me opbelde met de mededeling dat hij me niet fit genoeg achtte, vond ik dat heel vreemd. Ik heb hem dat meteen ook gezegd. Ik speelde de jongste vier wedstrijden gewoon met AS Roma en maakte donderdag tegen Sassuolo (26 oktober 2016, red) zelfs een doelpunt. Dit is een enorme teleurstelling, want ik speel echt graag bij de nationale ploeg. En ik ben gewoon fit."

Photonews Radja Nainggolan.

Stilaan kwam de perceptie dat Martínez misschien wel een persoonlijk probleem had met Radja. "Ik heb helemaal niets tegen hem. Radja is een uitstekende speler, ik hou van hem als voetballer", aldus Martínez. "De deur staat open voor hem bij de Rode Duivels. Maar hij moet gewoon de kans grijpen, wanneer hij die krijgt. Maar nogmaals: Radja heeft niets verkeerds gedaan." Van een straf voor het aantreden in de beloftewedstrijd een maand terug wilde de Spanjaard dus niet spreken.

Positieve alcoholcontrole

Bij het daaropvolgende tweeluik - in maart 2017 - leek de wind te keren. Radja Nainggolan mocht zich na enkele geweldige maanden in de Serie A weer Rode Duivel noemen. Hij werd opgeroepen voor de interland thuis tegen Griekenland en de oefenmatch in Rusland. Aan lovende woorden bij Martínez dit keer geen gebrek: "Radja was de voorbije maanden indrukwekkend bij Roma", vertelde de bondscoach. "Hij verdient het om er weer bij te zijn." 'Il Ninja' volmaakt tweemaal de negentig minuten en geeft zijn visitekaartje af. Alle plooien gladgestreken, Radja is back, toch?

Even leek een nieuw incident echter roet in het eten te gooien. Tussen beide duels door zou de Roma-speler immers een positieve alcoholtest hebben afgelegd. "Toen we werden tegengehouden door de politie, stonden we al stil door een lekke band. Twee promille in mijn bloed? Ik zat net boven het maximum," nuanceerde Radja de opschudding. Roberto Martínez was 'not amused', maar liet de commotie varen. De Antwerpenaar werd nadien immers ook opgeroepen voor de oefeninterland tegen Tsjechië (waar hij één helft speelde) en het kwalificatieduel tegen Estland in het Koning Boudewijnstadion (negentig minuten op de bank).

"Nainggolan brengt de tegenstander steeds in de problemen. Hij is heel belangrijk voor AS Roma en ook voor de nationale ploeg", strooide Martínez nogal opvallend met bloemetjes op een persmoment vlak voor het tweeluik.

Photonews Radja speelde de hele wedstrijd tegen Rusland.

Eén minuut te laat

Het duel tegen de Tsjechen zou evenwel de laatste speelminuten worden van Radja bij België. In september 2017 neemt de bondscoach Nainggolan niet op voor het treffen tegen Gibraltar en Griekenland. Alweer staat de voetbalwereld op z'n kop. Volgens de Spanjaard omdat Radja niet voldoende gefocust was bij de twee vorige duels, maar wat later komt de échte waarheid aan het licht. De middenvelder zou namelijk één minuut te laat zijn geweest bij de tactische bespreking voor de match tegen Estland. Plots weten we waarom hij die dag negentig minuten aan de bank zat gekluisterd.

In een exclusief interview met Het Laatste Nieuws spuwde Radja vervolgens zijn gal. "Het klopt ja. Ik was te laat op de tactische bespreking voor Estland. Eén minuut. (...) Ik ga hier geen namen noemen - dat is niet aan mij -, maar het was niet de eerste keer dat er iemand te laat kwam, hoor. Kijk, als ik niet pas in het systeem van Martínez, dan moet hij dat gewoon zeggen. Ik ben alvast bang dat ik een tweede WK ga missen. Op den duur zijn de excuses toch gewoon op? Ik ben zwaar ontgoocheld en ga dit nu laten bezinken en nadenken over mijn toekomst. Naar Martínez stappen? Neen, zeker niet."

Maar net als in november 2016 weigert de bondscoach ook nu te zeggen dat het om een disciplinaire sanctie gaat. "Ik vond dat ik de keuze moest maken om andere spelers op te roepen. Zo simpel is het. Als er nieuws is over Radja Nainggolan wordt het altijd groter nieuws dan het werkelijk is. Ik ben hier niet om populaire beslissingen te nemen, ik neem beslissingen die de groep helpen", aldus Martínez. Geen woord dus over Radja's rokersdrang, geen woord over dé minuut te laat, geen woord over de positieve alcoholcontrole.

30.000 likes

De Belgische voetbalfans hadden evenwel een kant gekozen. Het regende steunbetuigingen aan het adres van de AS Roma-speler, terwijl ook het initiatief 'Ik steun Radja' 30.000 likes op sociale media haalde. De supportersactie baatte niet, ook bij de laatste twee interlands afgelopen maand tegen Bosnië en Cyprus werd Nainggolan opnieuw over het hoofd gezien. De Spanjaard koos voor "continuïteit."

Maar het kan keren, blijkt vandaag. Na vier duels zonder selectie is Radja er opnieuw bij. "De verhalen die circuleerden waren veel dramatischer dan de realiteit. De deur heeft altijd open gestaan. Maar de selectie bestaat uit 28 spelers, hé", vertelde Martínez vandaag op de persconferentie. "Als hij goed speelt, kan hij misschien bij de groep blijven." Een zweem van opluchting ten huize Nainggolan, die maar al te graag voor zijn land aantreedt. En een eerste WK-deelname lijkt bovendien opnieuw wat realistischer. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

BELGA Roberto Martínez tijdens de persconferentie vandaag.

Radja onder Martínez

01 september 2016: België - Spanje (0-2): Radja speelt 45 minuten.

06 september 2016: Cyprus - België (0-3): Radja speelt 6 minuten.

07 oktober 2016: België - Bosnië-Herzegovina (4-0): Niet bij selectie

10 oktober 2016: Gibraltar - België (0-6): Niet in selectie

09 november 2016: Nederland - België (1-1): Niet in selectie

13 november 2016: België - Estland (8-1): Niet in selectie

25 maart 2017: België - Griekenland (1-1): Radja speelt 90 minuten

28 maart 2017: Rusland - België (3-3): Radja speelt 90 minuten

5 juni 2017: België - Tsjechië (2-1): Radja speelt 45 minuten

9 juni 2017: Estland - België (0-2): Radja zonder minuten bij selectie

31 augustus 2017: België - Gibraltar (9-0): Niet in selectie

03 september 2017: Griekenland - België (1-2): Niet in selectie

07 oktober 2017: Bosnië-Herzegovina - België (3-4): Niet in selectie

10 oktober 2017: België - Cyprus (4-0): Niet in selectie

Photonews Radja Nainggolan.