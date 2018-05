Radja kan het niet laten Martínez te pesten: "Ik denk dat er op de vlucht naar Rusland eentje van stoel zal veranderen" NP/ODBS

30 mei 2018

Radja Nainggolan kon het niet laten nog even al lachend terug te komen op zijn niet-selectie voor de Rode Duivels. Op zijn Instagramstories verwees de middenvelder van AS Roma vandaag naar een foto van de binnenbekleding van de Trident, het vliegtuig van Brussels Airlines dat de Duivels naar Rusland brengt. Dat is binnenin ingekleed met afbeeldingen van de Rode Duivels, dertig topmomenten gekozen door de lezers van Het Laatste Nieuws. Daarbij ook een foto van Nainggolan die net nadat hij gescoord heeft voor de nationale ploeg, gefêteerd wordt door enkele collega's. Als bij toeval helemaal vooraan het vliegtuig, daar waar Roberto Martínez weleens zou kunnen zitten. Toen Nainggolan dat beeld van het vliegtuig opmerkte, postte hij dat met het opschrift 'Raad eens wie er gescoord heeft? Ik denk dat er eentje van stoel zal moeten veranderen', gevolgd door enkele hartelijk lachende emoji's. Ook de bedenkelijk kijkende emoticons na het andere bijschrift 'het vliegtuig dat naar Rusland gaat', spreken boekdelen.