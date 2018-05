QUIZ: Iedereen achter Radja, maar hoe goed ken je Nainggolan echt? Hier weet je of je een echte Radja-tifoso bent MDB

22 mei 2018

14u17 29

Het regent steunbetuigingen aan het adres van Radja Nainggolan na zijn niet-selectie voor het WK in Rusland. De protestacties rijzen als paddenstoelen uit de grond. Het toont nog maar eens aan hoe populair de middenvelder van AS Roma is. Maar hoe goed ken jij Radja Nainggolan? Na het beantwoorden van deze tien vragen weet je of je jezelf al dan niet een Radja-tifoso mag noemen.

1. In welke wijk groeide Nainggolan op in Antwerpen?

2. Tegen welk land liet Frank Vercauteren Nainggolan in 2009 debuteren bij de Rode Duivels op de Kirin Cup?

3. Na 30 caps houdt Radja het voor bekeken. Hoeveel doelpunten maakte de middenvelder voor de Rode Duivels?

4. Wat is de bijnaam van Nainggolan?

5. Voor welke Italiaanse ploeg speelde Nainggolan vooraleer hij naar AS Roma trok?

6. Radja Nainggolan is een man van de wereld. Zo heeft de middenvelder Indonesische roots, maar wat is zijn link naar Indonesië?

7. Hoe heet de vrouw van Nainggolan?

8. Op welke leeftijd trok Nainggolan naar Italië?

9. Radja is niet meteen een doodgewone naam. In Indonesië heeft het echter een speciale betekenis. Wat is de vertaling van Radja in de Indonesische taal?

10. Radja is een hondenliefhebber. Eén van zijn honden heeft zelfs de naam van een van zijn vorige trainers gekregen. Wat is de naam van die hond en naar wie is hij vernoemd?