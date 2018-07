Puzzelwerk voor Martínez: welke van deze vier opties kiest hij om geschorste Meunier te vervangen? Laat ook jouw keuze weten en zeg ons of jij Duivels wereldkampioen ziet worden! TLB ODBS SK en NP

09 juli 2018

15u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Rode Duivels Roberto Martínez kan tegen de Fransen geen beroep doen op Thomas Meunier. De rechtsachter pakte tegen Brazilië zijn tweede gele kaart en daardoor heeft onze bondscoach puzzelwerk. Maar voor welk puzzelstukje zal hij kiezen? Bekijk in de veldjes hieronder de mogelijkheden.

'Les Bleus' voetballen in een 4-2-3-1, met een dodelijke rechterflank (Pavard en Mbappé), een zwervende spits (Griezmann), en een '9' (Giroud) die een behoorlijke techniek koppelt aan een uitstekend kopspel. Frankrijk is in de ogen van Martínez een elftal dat tactisch veel gevarieerder en matuurder is dan Brazilië. Was het strijdplan van Martínez tegen de Seleção al lang op voorhand duidelijk, dan bezorgt de Franse flexibiliteit hem meer kopzorgen. Griezmann kan ineens linksbuiten gaan spelen - waarbij Tolisso of Matuidi inzakt - in een 4-3-3. De backs Pavard en vooral Hernandez zijn fusees die voor bijkomende diepgang zorgen.

Op rechts maakt Kylian Mbappé grote indruk op dit WK. De schorsing van Thomas Meunier komt bijzonder ongelegen voor Martínez. In een ideale wereld had hij zijn linkerflank met Vertonghen, Chadli en Hazard behouden om het gevaar-Mbappé en de oprukkende Pavard op te vangen. Maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Chadli zal waarschijnlijk

Carrasco erin en Chadli naar rechts

Tegen Brazilië verloor Yannick Carrasco zijn basisplaats, maar door de schorsing van Meunier komt de winger van het Chinese Dalian Yifang mogelijk snel opnieuw in de ploeg. Carrasco zou de linkerflank dan opnieuw bezetten en Chadli verhuist dan naar rechts. Als Martínez kiest om met drie centrale verdedigers te spelen, zal Carrasco alvast flink aan de bak moeten om sneltrein Kylian Mbappé af te stoppen.

Vermaelen in de ploeg, Vertonghen blijft links

Het is ook mogelijk dat de bondscoach Thomas Vermaelen in de ploeg brengt, waardoor Jan Vertonghen op links blijft. Vermaelen en Vincent Kompany vormen dan het hart van de defensie, waardoor Toby Alderweireld naar rechts verschuift. In balverlies kan Lukaku dan opnieuw wat uitzakken naar rechts. Het pluspunt van deze eerder defensieve optie is dat Mbappé op goed kan worden opgevangen. Aan de andere kant kiest Deschamps immers het liefst voor een 'valse' flank, met Matuidi of Tolisso.

't Is ook mogelijk dat Chadli naar rechts verhuist en dat Vertonghen dan eerder als 'wingback' fungeert op links, met de drie centrale verdedigers in zijn rug. Maar heeft het koppeltje Vermaelen & Vertonghen wel de explosiviteit en wendbaarheid om overeind te blijven in een één-tegen-één-duel met Mbappé? Toen Douglas Costa afgelopen vrijdag de laatste twintig minuten kwam ingevallen, kreunde Vertonghen in zijn schoenen. Mbappé is nog een niveautje hoger...

Thorgan Hazard in de ploeg

Nog een optie om een verhuis van Chadli naar rechts op te vangen, is Thorgan Hazard. De speler van het Duitse Borussia Mönchengladbach fungeerde eerder tegen de invallers van Engeland als 'wingback', maar hij had toen duidelijk problemen met het ritme. Bovendien bestaat het gevaar dat Thorgan fysiek wordt weggeblazen door Mbappé.

Fellaini iets meer naar rechts

De vierde - en misschien wel minst waarschijnlijke - optie is dat Martínez zijn middenveld versterkt door Moussa Dembélé in de basis te zetten. Fellaini kan in dat geval wat opschuiven naar rechts, ook omdat de derde Franse middenvelder vaak uitwijkt naar die kant.