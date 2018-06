Professor die nationale ploeg fysiek opvolgt: "Rode Duivels hadden nog nooit zo'n mooie uitgangspositie" JP

04 juni 2018

16u20

Bron: Belga 0 Rode Duivels "Ik denk dat de Rode Duivels nog nooit zo'n mooie uitgangspositie hadden om er een goed toernooi van te maken. Alle omstandigheden zijn gunstig: de mix van jonge en meer ervaren spelers, hun conditie, de tegenstanders in de groepsfase, zelfs de ligging van de speelsteden...". Dat stelt professor Werner Helsen (KU Leuven) in Campuskrant. Helsen was actief in de begeleiding van scheidsrechters voor het WK en monitort met zijn team de Rode Duivels.

Sinds de stage in maart registreren Helsen en onderzoeker Arne Jaspers met gps-technologie de inspanningen van de Rode Duivels, zowel op training als tijdens wedstrijden. Het gaat hierbij specifiek om de totaal afgelegde afstand, de inspanningen met hoge sprintsnelheid, het aantal versnellingen en bruuske afremmingen. In de aanloop naar en tijdens het WK krijgt de begeleidingsstaf op basis van deze registraties dagelijks trainingsrapporten die een geïndividualiseerde aanpak voor elke speler mogelijk maken.

"Fysiek zijn er toch een aantal aandachtspunten. Verschillende spelers zijn geblesseerd of niet helemaal topfit. Anderen hebben de laatste tijd weinig gespeeld en hebben dus wat minder matchritme. Dat vraagt een specifieke aanpak, want veel tijd om te werken aan de conditie is er niet", aldus Helsen, die overigens ook het gevoel heeft "dat er team-tactisch nog progressie mogelijk en nodig is". "Het voorste compartiment met vier of vijf aanvallende spelers is bepalend. Hoe complementair zijn ze? Voelen ze elkaar blindelings aan? Dat zal nog meer dan de fitheid onze kansen bepalen".

Helsen heeft er ook alle vertrouwen in dat het debuut van de videoref op dit WK een succes wordt. "Uit de voorbereidende stages is gebleken dat de aangestelde VAR's erg goed getraind zijn. Er werden alleen mensen geselecteerd die ervaring als videoref hebben in hun eigen competitie". De heisa in eigen land over de videoref wijt hij aan het feit dat men de videobeelden heeft laten beoordelen door voormalige scheidsrechters die niet altijd op de hoogte zijn van de nieuwe spelregels. "Voor volgend seizoen hoop ik dat de videoref start met een propere lei en ook met een aantal nieuwe mensen."

Belgische fans kunnen Rusland binnen zonder visum

De Belgische fans die op het komende WK wedstrijden van de Rode Duivels willen bijwonen, hebben geen visum nodig om het land te betreden. Dat bevestigde Didier Vanderhasselt, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, maandag in het Belgian Football Center in Tubeke. Belgische supporters zullen wel verplicht in het bezit moeten zijn van een fan-id, wedstrijdticket en identiteitskaart.

"Elke supporter met een geldig ticket zal een fan-id krijgen", legde Vanderhasselt uit. "Met dit fan-id, het wedstrijdticket en een identiteitskaart zullen de fans Rusland vrij kunnen betreden. Het is aangeraden dat onze supporters deze drie documenten in Rusland altijd op zak houden."

Van 24 uur voor de aftrap van een wedstrijd van de Belgen tot 24 uur erna zal er een 'flying consul' van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn in de speelstad. "Die zal de Belgische fans bijstaan met allerhande administratieve problemen, zoals bijvoorbeeld het verlies van identiteitskaart", verduidelijkte Vanderhasselt. "Buitenlandse Zaken ondersteunt op die manier landgenoten in Rusland. De federale politie zal op soortgelijke manier aanwezig zijn met spotters."

Vanderhasselt wees er voorts op dat supporters die naar Rusland trekken best hun hospitalisatieverzekering nakijken, want die is in het land niet altijd geldig. Dat geldt ook voor de wagenverzekering van Belgen die met de auto naar Kaliningrad rijden, waar de laatste groepswedstrijd tegen Engeland op de agenda staat. De woordvoerder herinnerde er tot slot aan dat alcoholgebruik in de publieke ruimte in Rusland verboden is en er nultolerantie heerst voor drugs.