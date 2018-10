Praet voor onze camera: "Wil vanaf nu altijd bij de selectie zitten" Mathieu Goedefroy

12u06 0 Rode Duivels Vier jaar heeft hij er op moeten wachten, Dennis Praet, maar de middenvelder is eindelijk weer Rode Duivel. De Sampdoriaspeler sprak vandaag met gezonde ambitie de pers toe in het nationaal oefencomplex in Tubeke. "Ik wil vanaf nu altijd bij de selectie zitten."

Met de Nations League-wedstrijd tegen Zwitserland en de oefenpot tegen Nederland in het vooruitzicht, krijgt Praet voor de allereerste keer de kans om te trainen - en misschien ook minuten te maken - onder Roberto Martínez. Iets waar de voormalige Gouden Schoen naar uitkijkt. "Ik ga er natuurlijk alles aan doen om mij de komende dagen te tonen aan de bondscoach. Ik hoop er in de toekomst altijd bij te zijn. Maar we kennen allemaal de nationale ploeg, we weten hoeveel spelers van groot kaliber er bij zijn. Maar ik ga er toch alles aan doen om er bij te blijven."

Dat Praet sinds zijn laatste selectie maar liefst vier jaar moest wachten op een nieuwe kans, is iets waar de ex-Anderlechtspeler niet bepaald vrolijk van werd. Dat gaf hij eerlijk toe. "Vorig jaar zijn er toch wel een paar momenten geweest waarop ik het gevoel had dat ik heel goed aan het spelen was. Ik hoopte dan ook op een selectie. Dan voel je wel teleurstelling als je er nooit bij zit... Ik ben nu heel blij hier te zijn, maar je voelt in het algemeen dat er veel meer aandacht is voor de Engelse competitie."

Maar mispak u niet: Dennis Praet is al lang niet meer die speler die in 2014 de Gouden Schoen won. "Ik ben bij Sampdoria een heel ander soort voetballer geworden dan bij Anderlecht, waar ik op de tien speelde", aldus de middenvelder. "Ik heb nu een veel meer defensieve taak op het veld. Ik zorg voor het evenwicht en ben er de speler die het vaakst aan de bal moet komen. Dan boet je aan creativiteit in omdat je minder vaak in de offensieve zone komt, maar defensief ben ik een pak sterker geworden."