Praet en Denayer opnieuw Rode Duivel? Niels Poissonnier

05 oktober 2018



De Nations League episode 2 komt eraan. Volgende Rode Duivels kunnen nu al geschrapt worden, wegens geblesseerd of onvoldoende fit: Vertonghen (hamstring), De Bruyne (knie), Dembélé (dij), Januzaj, Benteke en Jordan Lukaku (allen knie). Bondscoach Roberto Martínez ziet zich dus genoodzaakt om vandaag enkele nieuwe jongens op te roepen. Daarbij is het vooral uitkijken naar de naam van Jason Denayer, sterk bezig bij Olympique Lyon. Denayer, die na de pijnlijke EK-uitschakeling tegen Wales (3-1) niet meer geselecteerd werd, charmeerde halfweg september tegen zijn ex-club Manchester City. Iets wat Martínez niet ontgaan is.

Ook Dennis Praet leunt dicht aan tegen een selectie. Zijn eerste sinds november 2014, thuis tegen IJsland - nog steeds zijn enige cap. Praet was er vorige maand normaal al bij geweest, maar een knieblessure besliste daar anders over. Ook Christian Kabasele mag hopen na een sterk begin met Watford - "ik was nooit zo goed", zegt hij in een interview verderop in deze krant. Rest nog de vraag: selecteert Martínez weer alle vier de nieuwkomers uit episode 1 - Castagne, Verstraete, Vanaken en Trossard? Die laatste viel gisteren uit tegen Sarpspor. Meer antwoorden om 12 uur (live op HLN.be).