Portugal laat Rode Duivels voor het eerst in 21 maanden niet scoren TLB

03 juni 2018

07u57

Bron: Belga 0 Rode Duivels Voor de Rode Duivels was het al van 1 september 2016 geleden dat er niet gescoord kon worden in een interland. Tegen Spanje werd er toen met 0-2 verloren in de eerste wedstrijd onder Roberto Martinez, die na het EK in Frankrijk Marc Wilmots was opgevolgd.

"België had al 21 maanden geen wedstrijd meer gespeeld zonder daarin te scoren en dat is dus een opsteker voor ons", vertelde de Portugese bondscoach Fernando Santos na het scoreloos gelijkspel van zaterdagavond.

"Dat is onze verdienste, want België heeft echt wel een stevig team. Ik geloof wel in hun kansen op het WK."