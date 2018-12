POLL. Welke hordes wil u de Rode Duivels zien nemen richting EK 2020? Stel uw droompoule samen De voetbalredactie

01 december 2018

De Rode Duivels kennen morgenmiddag hun tegenstanders in de kwalificaties voor Euro 2020. In Dublin wordt om 12 uur geloot, België is als reekshoofd in pot 1 ingedeeld. De vier halvefinalisten in de Nations League zijn verzekerd van een poule met slechts vijf landen. Een voorrecht waar de Duivels door de 5-2-zeperd in Zwitserland zo goed als zeker naast grijpen. Slechts één ander reekshoofd (van de zes resterende landen van pot 1) belandt namelijk in een poule met vijf, de overige reekshoofden moeten zich kwalificeren via een poule met zes.

Stem hieronder welke tegenstrevers u onze nationale ploeg het liefst ziet treffen. Door een aantal nooit geziene spelregels wordt de loting de meest complexe ooit, maar daar hoeft u zich tijdens uw keuze even niets van aan te trekken. Achteraf wordt bekeken of de favoriete opponenten van de HLN-surfer daadwerkelijk in één en dezelfde groep kunnen aantreden.