Plaatsen Duivels zich via de Nations League voor het EK 2020? En is ook Luxemburg erbij? Dit zijn de 4 divisies

Bron: Belga 3 UEFA Rode Duivels België is, zonder verrassing, opgenomen in de A-divisie van de Nations League, een nieuwe landencompetitie van de UEFA die plaatsvindt tussen een WK en EK en de oefeninterlands grotendeels vervangt.

De 55 bij de UEFA aangesloten landen werden op basis van hun plaats op de Europese ranglijst verdeeld over vier divisies (twaalf in A en B, vijftien in C en zestien in D). In de A-divisie worden vier groepen van drie gevormd. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de UEFA Nations League Finals (met eerst halve finales) in juni 2019 en strijden om de eindzege. De vier laatste landen van elke groep degraderen naar de B-divisie. In hun plaats komen dan vier gepromoveerde landen.

UEFA

In elke divisie is een ticket te verdienen voor het EK 2020. Dat wordt afgedwongen in een aparte play-off in maart 2020, tussen de vier groepswinnaars in elke divisie. Dat betekent dat er ook uit de laagste divisie een land naar het EK gaat - genre Luxemburg, Liechtenstein of zelfs Gibraltar. Als een groepswinnaar al (via de kwalificaties) zeker is van het EK, wordt die in de play-off vervangen door de beste niet-groepswinnaar. Op 24 januari 2018 vindt de loting voor de nieuwe competitie voor landenteams plaats in Lausanne. De groepsmatchen worden gespeeld in september, oktober en november 2018.

AP

De A-divisie: Duitsland, Portugal, Spanje, België, Frankrijk, Engeland, Zwitserland, Italië, Polen, IJsland, Kroatië en Nederland. Oranje schaarde zich als twaalfde en laatste land bij de topklasse dankzij de 2-0 winst tegen Zweden in hun laatste WK-kwalificatiematch. Daardoor moet Wales vrede nemen met een plaats in divisie B.



De B-divisie: Wales, Oostenrijk, Rusland, Noord-Ierland, Slovakije, Zweden, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Turkije, Ierland, Denemarken en Hongarije.



De C-divisie: Hongarije, Roemenië, Schotland, Slovenië, Griekenland, Servië, Albanië, Noorwegen, Montenegro, Israël, Bulgarije, Finland, Cyprus, Estland, Litouwen.



De D-divisie: Azerbeidzjan, Macedonië, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Letland, de Faeröer, Luxemburg, Kazachstan, Moldavië, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Photo News

Het reguliere kwalificatietoernooi voor het EK 2020 loopt van maart tot november 2019. Het EK wordt in dertien verschillende landen gespeeld. In principe is ook België met het nog te bouwen Eurostadion gastheer.

Photo News