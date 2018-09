Plaaggeest Eden Hazard richt tijdens het bowlen zijn pijlen op broer Thorgan: "Hij is beter met zijn voeten" MDB

08 september 2018

20u21

Bron: Instagram 0

Na de 0-4-zege tegen Schotland in Hampden Park kregen de Rode Duivels vandaag vrij van bondscoach Roberto Martínez. Het komt de sfeer alleen maar ten goede in de al hechte vriendengroep van de internationals. Eden Hazard koos er voor om even te gaan bowlen. Met Thorgan Hazard en dat heeft de broer van de Chelsea-speler geweten. Eden kon het niet laten om enkele plaagstoten uit te delen. "Wacht, wacht. Ademen", gaf de nummer tien zijn broer nog wat goede raad mee. "Hij is beter met zijn voeten", plaatste Eden Hazard enkele video's van Thorgan op zijn Instagram Story.