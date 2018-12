Pittige keuze: de HLN-surfer verkiest op weg naar EK 2020 een poule met Duitsland en Turkije De voetbalredactie

02 december 2018

10u30 1

De weg van de Rode Duivels naar Euro 2020 mag voor de surfer van HLN best lastig zijn. Hazard en co zitten tijdens de loting op het middaguur in pot 1, en u koppelde de Duivels massaal aan Duitsland. Die Mannschaft, na een pover 2018 in pot 2 beland, kreeg liefst 43% van de stemmen achter haar naam. Met Turkije kwam ook uit pot 3 een lastige klant. Voorts hoopt de HLN-lezer dat Griekenland, Luxemburg en San Marino zich in de poule van onze nationale ploeg scharen.

Gaat die wens in vervulling? Om 12u kan u de loting LIVE volgen op HLN.be! Lees HIER nogmaals het aantal nooit geziene spelregels.

