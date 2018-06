Pierre Kompany zag hoe zijn zoon van jongs af moest vechten: "Vincent heeft het nooit cadeau gekregen" Rudy Nuyens

16 juni 2018

10u32

Pierre Kompany (70) heeft een droom: hij hoopt zijn zoon op 15 juli in Moskou met de Wereldbeker te zien zwaaien. Dat 'Vince' (32) weer fit geraakt, daar twijfelt zijn pa niet aan. Hij vertelt hoe zijn zoon van jongs af heeft moeten vechten.

In de Brusselse gemeente Ganshoren lijkt het wel alsof iedereen Pierre Kompany kent. De lijsttrekker van de CDH wordt er aangeklampt door Jan en alleman. Maar ook voor vader Kompany moet de politiek even wijken, want het WK komt nu op de eerste plaats. "Vincent is tegen Portugal van het veld gestapt zodra hij iets voelde", weet Pierre Kompany. "Vroeger zou hij misschien doorgespeeld hebben, maar nu is hij meteen gestopt. Hij is geen jonge gast meer, hij kent zijn lichaam. Hij weet dat hij wat kan betekenen voor het hele land, hij wil er alles aan doen om die verwachtingen ook in te lossen. Hij doet er alles aan om speelklaar te geraken."

