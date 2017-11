Paul Van Himst blij voor onze nieuwe recordman: "In het rijtje der Belgische topspitsen aller tijden" Hans Op de Beeck

06u00 0 PN Van Himst feliciteert Romelu Lukaku. Rode Duivels Het record van de meeste Gouden Schoenen (vier) is nog van hem, dat van (mede-)topschutter van de Rode Duivels is hij kwijt. Nadat Romelu Lukaku zich vrijdag met twee goals tegen Mexico naast van Paul Van Himst nestelde, liet 'Red Rom' hem met de enige goal tegen Japan dinsdagavond achter. Van Himst lacht eens hartelijk als we hem met zijn 'onttroning' confronteren en zegt: "Records zijn er om verbroken te worden. Ik gun het Romelu."

"Neen, daar heb ik niet van wakker gelegen. Mocht hij achter me blijven, was het straffer geweest", lacht Van Himst, die ook 17 caps meer nodig had dan Lukaku om aan zijn 30 goals te geraken. "Pas op, ik stond niet diep in het punt zoals Romelu. Ik speelde altijd in functie van een andere spits, Jan Mulder bijvoorbeeld, en had hen nodig om mijn goals te maken. De positie van diepe spits is de moeilijkste van de hele ploeg." Een rol waarin Lukaku gestaag gegroeid is. "Technisch zal hij nooit de meest fijnbesnaarde zijn, maar Romelu compenseert dat met zijn pure kracht. Als je naast hem staat en ziet wat voor een mens hij is... Daarnaast heeft hij op voetbalvlak duidelijk bijgeleerd. Jose Mourinho is top voor hem. Kijk, als Romelu in een goeie ploeg speelt zoals nu bij Manchester United of België, dan zal hij altijd goals blijven maken. Zeker met zijn jonge leeftijd en de hoeveelheid aan interlands, straks komt er ook nog die Nations League bij, zie ik hem nog minstens 20 interlandgoals maken." (lees hieronder verder)

Of Lukaku voor Van Himst ook de beste Belgische spits ooit is? "Van mij mag hij zeker in het rijtje der Belgische topspitsen aller tijden. Daar plaats ik ook Roger Claessen, waarmee ik opgegroeid ben, Jacky Stockman, Johan Devrindt en Raoul Lambert in. Ik ben vooral blij voor Romelu. Ik zie hem daar op zijn zestiende nog staan bij de jeugd van Anderlecht. Toen al een aimabele kerel, net zoals zijn ouders en zijn broer Jordan, die nog met mijn kleinzoon bij Anderlecht heeft gevoetbald. Alleen was Youri (Lapage, nvdr) iets minder goed (lacht)."

PN Van Himst schudt Lukaku als speler van Anderlecht de hand.

PN Samen met Roger en Romelu tijdens de voorstelling van een Panini-stickerboek.