Paspoortproblemen houden Carrasco in China, Origi komt bij selectie voor Zwitserland LPB

16 november 2018

Yannick Carrasco mist ook het beslissende Nations League-duel tegen Zwitserland. Paspoortproblemen houden de Rode Duivel in China, zodat hij niet mee kan afreizen naar Luzern. Roberto Martínez haalt Divock Origi bij de selectie die zondag de groepswinst annex halve finale moet veiligstellen. Origi zit voor het eerst sinds maart van dit jaar opnieuw in de selectie van de Rode Duivels. Toen zag hij vanop de bank hoe de Belgen Saudi-Arabië met 4-0 klopten in een oefeninterland. Voor het WK werd hij niet opgeroepen. Origi telt 25 caps en scoorde drie keer voor de Rode Duivels.

Bij een gelijkspel in Zwitserland zijn de troepen van Roberto Martínez zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil en minstens twee gemaakte goals is de kwalificatie een feit, na de 2-1 zege van vorige maand tegen de Zwitsers in Brussel.