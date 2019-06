Papa Castagne: "Zet hem bij Real en hij presteert ook” Kjell Doms

11 juni 2019

08u06

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Apetrots. Pierre Castagne (50) glunderde zaterdagavond in het Boudewijnstadion na de eerste goal als Rode Duivel van zoon Timothy (23). “Timo kan zich overal aanpassen.”

Van een geschenk voor vaderdag gesproken. Terwijl papa’s over heel België zondagochtend hun cadeautjes uitpakten, gingen de gedachten van Pierre Castagne terug naar zaterdagavond. Zijn zoon Timothy had de Rode Duivels net op een 2-0-voorsprong gekopt tegen Kazachstan. De avond was al schitterend begonnen met een assist voor het openingsdoelpunt van Mertens. In de hoofdtribune ging Timo’s vader compleet door het lint op de tonen van Gala’s ‘Freed from desire’.

“Voor mij was dit een droom die in vervulling is gegaan”, lachte vader Castagne, getooid in een geel Rode Duivels-shirt met nummer 21 op de rug. “De Rode Duivels, zijn eerste doelpunt... Het is allemaal zo overweldigend voor mij op dit moment. Alle emoties kwamen voor mij samen bij dat doelpunt en dan moet je vieren. Hij verdient dit ook na een schitterend seizoen bij Atalanta, al was ik wel een beetje verrast dat mijnheer Martínez Timothy in de basis zette tegen Kazachstan. Thomas Meunier is, denk ik, nog steeds de eerste keuze op de rechtsachter. Aanvallend vind ik hem sterker dan Timothy, maar mijn zoon is defensief misschien iets secuurder. Met het oog op het EK van volgend jaar is het voor een ploeg goed om verschillende profielen te hebben op dezelfde positie.”

Mentaliteit

Pierre Castagne, in zijn periode zelf een paar keer topschutter geweest van de provinciale reeksen in Luxemburg, volgt de ontwikkeling van zijn zoon van heel dichtbij. “Timothy heeft moeilijke momenten gekend bij Racing Genk toen hij aan zijn ogen geopereerd moest worden, maar ik heb altijd geloofd in een mooie carrière voor mijn zoon. Ook dit seizoen had hij het aanvankelijk heel moeilijk bij Atalanta. Gasperini is een coach die houdt van fysiek voetbal, niet meteen het soort voetbal dat Timothy ligt. Op rechts moest Timothy het afleggen tegen Hans Hateboer, maar hij heeft gewoon zijn kans gegrepen op links. En hoewel hij liever op rechts speelt, heeft hij meer dan 35 matchen gespeeld, vijf goals gemaakt en vijf assists gegeven. Dat toont zijn geweldige mentaliteit.”

En nu dan, de toekomst? Napoli voert de forcing om Castagne over te nemen. “Waar hij volgend seizoen zal spelen weet ik nog niet, maar Timothy is iemand die genoeg kwaliteiten heeft en intelligent genoeg is om zich overal aan te passen. Zet hem morgen bij Real Madrid en hij zal zich óók aanpassen en presteren.”