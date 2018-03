Panama experimenteert met vijf verdedigers: "Goede test voor WK tegen België" Mathieu Goedefroy in Denemarken

22 maart 2018

22u20 1 Rode Duivels In een onuitgegeven 5-4-1-opstelling heeft Panama vanavond een degelijke testcase gedraaid voor de WK-opener tegen de Rode Duivels. Pas na een rode kaart voor spits Blas Perez vond Denemarken in Brøndby het gaatje: 1-0.

"Ik ben heel tevreden over deze partij", klonk het na afloop bij bondscoach Hernan 'El Bolillo' Gomez, die in de kwalificatiewedstrijden nochtans altijd 4-4-2 speelde. Een teken aan de wand voor het WK? "Zeker en vast. We speelden voor het eerst met vijf verdedigers en dat ging meteen heel goed. We hebben in onze selectie de goede spelers om in die opstelling tot ons recht te komen."

Met de nipte nederlaag tegen Denemarken is de Europese stage voor de Panamezen - die volgende week nog in en tegen Zwitserland spelen - alvast goed begonnen. "Als ik zie hoe knap we tot aan de rode kaart in organisatie blijven, dan ben ik een trotse coach", benadrukte Gomez. "Op deze manier kunnen we misschien ook iets op het WK forceren. We zullen niet zo makkelijk te kloppen zijn als iedereen denkt. We hebben het een sterke ploeg als Denemarken bijzonder moeilijk gemaakt. Meer kunnen we niet wensen."