Over de transfer van Eden Hazard, zijn eigen toekomst, eventuele afhakers en het 'proces': bondscoach Martínez maakt de balans op YP

15 juli 2018

23u33

Bron: Sporza 2 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez was vanavond te gast in Villa Sporza op Eén en de Spanjaard was zichtbaar nog onder de indruk van de ontvangst die hij en zijn spelers deze middag kregen op de Grote Markt in Brussel. "Dit is een ongelofelijk gevoel", sprak hij.

"Je zit toch wat in een bubbel, op zo'n WK. Je beseft niet hoe het hier, in België zelf leeft. Je ziet veel mensen vieren, maar vandaag hebben we echt genoten van elkaars gezelschap. We voelden ons verbonden, we waren zo tevreden... Dit heb ik nooit gevoeld. Ik had redelijk wat volk verwacht, maar dit gevoel van vreugde en trots niet. Het was een bijeenkomst van een bijzondere gemeenschap. Of ik zin had in vandaag? Zeker weten. Tijdens het toernooi hebben we beelden van onze fans gezien en ik zag ook echt dat er een geloof was dat we iets konden bereiken. Dat moet je delen. Onze nationale ploeg voetbalt om het volk fier te maken en zoiets moet je vieren. We kroonden ons tot beste generatie ooit en uit respect voor de fans moet dit gevierd worden."

Over aanvoerder Hazard en de groep:

Hazard toonde zich tot volksmenner eerste klas, vandaag op de Grote Markt in onze hoofdstad. "Eden is ook zo in de kleedkamer. Hij is heel oprecht en hij toont zijn gevoelens. Als hij kalm is, is hij kalm. Maar als hij in feestmodus is, mag dat iedereen ook weten. Vandaag kon je de fierheid zien bij de spelers, de fierheid om Rode Duivel te zijn. Dit moment was voor iedereen. Dit is een bijzondere groep van vrienden."

Ook een eventuele transfer van de kapitein kwam aan bod. "Of ik hem voortaan in Spanje moet gaan bezoeken? (lacht) Nu kan daarover gesproken worden. Dat er tijdens het WK amper iets is gezegd over de toekomst van de spelers individueel, zegt veel over hun concentratie. Ook Thibaut Courtois had het vandaag uitsluitend over de viering, niet over zijn eigen toekomst. Eden kende zes fantastische jaren bij Chelsea", aldus Martínez, waarop de Jan Mulder & co hem verder aanvulden: "Maar soms is het tijd voor iets anders."

Over tactiek en people management:

"Wat het belangrijkst is, tactiek of people management? Het is een combinatie. Het is niet hetzelfde om tegen Panama te spelen, dan tegen Brazilië. Het belangrijkste is dat je een ploeg bent. Na Frankrijk zag ik dat mijn spelers heel diep zaten. Ik heb ze nooit zo teleurgesteld gezien. Dan moeten we ze gewoon even de kans geven om mens te zijn. Hun vrouwen en kinderen kwamen langs, ze mochten ontspannen, hun gevoelens en teleurstellingen delen... Na enkele dagen zie je dan hoe die 'mensen' opnieuw voetballers worden. En zo hebben we Engeland geklopt om zo de beste prestatie ooit neer te zetten op een WK."

Over zijn uitbundigheid deze middag:

We zagen ook een heel erg uitbundige Martínez, deze middag in de open bus. "Of dat door de opluchting kwam na dit WK? Welnee, ik heb me laten meeslepen. Ik heb echt genoten. Als je rond je heen kijkt, met die mooie rood-geel-zwarte kleuren, dan krijg je een kleurrijke massa. Maar als je de gezichten van die jonge mensen ziet... Zij weten niet wat er gebeurt, maar we hebben ze wel geïnspireerd. Ook de jongere generatie zal beter worden, omdat ze ook zo'n dingen zoals ons voor elkaar willen krijgen. Zoiets raakt je. Of de spelers de vreugde op het thuisfront hebben meegekregen? We hebben die beelden gebruikt om hen te tonen dat de fans erin geloofden. Dat moesten we wel doen, vooral voor de match tegen Brazilië. Alleen de naam 'Brazilië' is al een psychologische barrière. We wilden dat de spelers de steun van iedereen zouden krijgen en er ook zouden in gaan geloven. Ze moesten weten dat de Belgen ons steunden."

Over de verloren partij tegen Frankrijk:

Tegen Brazilië lukte het wel, tegen Frankrijk niet. "Het verschil was dat de Fransen geen risico's wilden nemen. Ze verdedigden met tien en vielen aan met drie. Op het moment dat we de goal slikten, waren we aan het groeien in de tweede helft. Normaal gezien hebben we dan een betere reactie in huis en vinden we makkelijker oplossingen, maar nu was dat niet het geval. Frankrijk wou wraak na de verloren finale tegen Portugal op het EK, twee jaar terug. Je zag gewoon dat ze zoiets niet weer wilden meemaken. De laatste tien minuten werd er amper nog gevoetbald. Het was heel tactisch, maar dan op een negatieve manier. Maar misschien zouden we hetzelfde doen. Beide teams kregen kansen, maar zij hadden twee centimeter meer geluk. Soms moet je gewoon geluk hebben. De eerste 50 minuten waren we goed, maar de tegengoal was essentieel."

Over zelfkritiek:

"Het team, de staf en ikzelf hebben nergens spijt van, op dit WK. We hebben ook tegen Frankrijk met ons hart gespeeld en hebben alles gegeven. In gelijk welke wedstrijd willen beide ploegen natuurlijk winnen, maar je hebt nooit álles onder controle. Het waren details die beslist hebben. Maar we hebben zes van onze zeven matchen gewonnen en over het algemeen hebben we het heel goed gedaan."

"Dit waren wij. Dit is tot wat deze ploeg in staat is. Sterk op de counter, maar ook goed verdedigend, goed in balbezit,... We zijn in veel goed, maar ik ben vooral onder de indruk van het samenspel. De match tegen Japan was de eerste WK-match ooit waarin twee invallers scoren. Je zag aan alles dat iedereen wilde bijdragen, zowel op als naast het veld."

Over de finale:

"Ik heb de match niet volledig gezien, tussen alle festiviteiten door. Maar de tweede goal was een sleutelmoment. Het was een verkeerde beslissing van de VAR, maar soms heb je wat geluk nodig om kampioen te worden. Kroatië wilde goed voetbal spelen, met Rakitic, Modric en Perisic... Maar om goed combinatievoetbal te spelen heb je frisheid nodig. De ploeg die voorzichtiger speelde was in het voordeel en de tweede goal was er teveel aan voor Kroatië. Maar Kroatië, zo'n klein land. Zoals ze gespeeld hebben, zijn zij voor mij de winnaars."

"Iedereen mag spelen zoals hij dat wil. Wijzelf nemen risico's, we willen de bal en willen scoren. We hebben 16 doelpunten gemaakt dit toernooi, maar je kan ook op een andere manier winnen. Dat is een keuze die je maakt als trainer. We mogen niks afdoen van de verdienste van de Fransen. Ze hadden de winnaarsmentaliteit en dat moet je appreciëren. Ze maakten de juiste beslissingen in moeilijke matchen. Het mag dan niet mooi zijn om naar te kijken, het is in elk geval wel efficiënt. De Franse ploeg heeft ervaring, fantastische spelers en vooral; het werd een team dat efficiënt wilde zijn - iets wat voortvloeit uit hun verloren EK-finale tegen Portugal."

Over de kritiek van enkele Duivels op Frankrijk na verloren halve finale:

"Daar heb ik het met mijn spelers niet meer over gehad, want daar win je niks mee. Je moet steeds vooruitkijken. Je moet matchen herbekijken, om je optimaal te kunnen voor te bereiden op de volgende. We hadden onze zeien finale, we wilden die derde plaats."

Over de individuele bekroning van Thibaut Courtois:

"Hij heeft de prijs van beste doelman dubbel en dik verdiend. Deze ploeg heeft veel individuele sterktes, maar Thibaut was héél erg consistent. Soms gaan zo'n prijzen naar de verkeerde spelers, maar hij was consistent. We hadden ook spelers die het tot Speler van het Toernooi hadden kunnen schoppen, maar ook Modric is een verdiende winnaar."

Over de VAR:

"Ik vind dat de VAR een schot in de roos is geweest. Het werk van de ref is het moeilijkste dat er is. De VAR geeft extra info aan de scheidsrechter. De discussies over offside zijn voorbij, nu is het zwart of wit. Vandaag was er heel veel druk op de ref, zeker bij die penalty waarbij hij de fase opnieuw moest analyseren. Hij zag geen penalty, maar de VAR maande hem toch aan om even te gaan kijken. Dat vond ik een overbodige ingreep van de VAR. Er zouden meer experts moeten zitten in de VAR-kamer. Die moet correct gebruikt worden, maar nu is het nog experimenteren. De VAR moet enkel tussenkomen bij 'clear errors' - niet als de ref de fase al geïnterpreteerd heeft.

Over het proces van hem en de Rode Duivels:

"Ik ben twee jaar geleden aangesteld. Ik kende de ploeg en ik kende de jongens individueel. Ik was velen van hen al tegengekomen in de Premier League en ik had er ook al drie onder mijn hoede gehad. De oefenmatch tegen Spanje heeft me veel geleerd. Er was veel kritiek, maar dat vond ik goed. Toen wist ik dat we het systeem moesten aanpassen. Louter 4-3-3 of 4-3-2-1 was niet genoeg en die les is heel belangrijk geweest."

"Nu moeten we het stap per stap bekijken - en niet te ver vooruit. We moeten ervoor zorgen dat de jongeren zich blijven ontwikkelen. We hebben de lat hoog gelegd en die mag in geen geval nog terug lager worden gelegd. Medische staf, team, scouting... Ook onze competitie moet nog beter worden. Of er bepaalde jongens gaan afhaken? De volgende match is in september (een oefenwedstrijd tegen Schotland, nvdr.), dus dat is niet zover meer af. De spelers hebben hun vakantie verdiend. Ze moeten nu even de batterijen opladen en in september zien we dan wel weer."

Martínez stond ook de hele uitzending met een glas champagne voor de neus, maar dat bleef onaangeroerd. "Pas als we wereldkampioen worden, drink ik mijn tweede glas champagne", lachte de oefenmeester. Zijn eerste glas dronk hij... op zijn eigen trouwfeest.

Over zijn eigen toekomst:

Tot slot werd er ook nog gepolst naar de plannen van Martínez, die tijdens het WK genoemd werd als bondscoach van Spanje, zelf. "Tijdens het WK mag je je telefoon niet opnemen en moet je je focussen op de volgende matchen op het WK", besloot hij met een kwikslag.

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

VAR

Frankrijk