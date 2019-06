Ortwin De Wolf: “Ik wist al twee dagen dat ik ging starten” LPB

19 juni 2019

22u22

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Johan Walem wisselde voor het duel tegen Spanje zijn doelman. Nordin Jackers, die zondag in de fout ging bij de eerste Poolse tegengoal, moest plaatsruimen voor Ortwin De Wolf. De keeper van Lokeren was achteraf teleurgesteld met de uitschakeling, maar toch ook tevreden met zijn eigen prestatie.

"Dit was een hoogtepunt voor mij", aldus De Wolf. "Ik wist al twee dagen dat ik ging starten. Op die manier kon ik mij optimaal voorbereiden op deze match. Ik kan mij heel goed inbeelden hoe Nordin Jackers zich op dit moment voelt. Ik zou het zelf ook niet kunnen accepteren om die status van eerste doelman na één wedstrijd te moeten afgeven. Af en toe is het voetbal hard. Voor Nordin was vandaag een dieptepunt, voor mij een hoogtepunt."

De Wolf speelde een uitstekende wedstrijd en voorkwam in het begin van de tweede helft een tweede Spaanse goal. In het slot viel die tweede treffer alsnog. "Enorm zuur", legde De Wolf uit. "In het begin van de tweede helft stond er even geen goed blok, maar verder waren we de hele wedstrijd goed georganiseerd. Je mag de Spanjaarden geen ruimte geven. Ze zijn dodelijk op de korte combinatie. We konden enkel kans maken als we goed stonden en dat deden we. Ze hebben ons nooit weggespeeld. Het is dubbel jammer omdat we er zo dichtbij waren. Op het einde van de wedstrijd ging het op en neer. Je voelde dat de goal aan één van beide zijden ging vallen. Spijtig genoeg voor ons aan de foute kant.”

Voor De Wolf was de wedstrijd tegen Spanje een ideale gelegenheid om zich in de kijker te spelen. Bij degradant Lokeren verloor hij in de tweede seizoenshelft immers zijn basisplaats. "Ik heb echt nog geen enkel idee waar ik volgend seizoen zal spelen. Ik heb nog niet gesproken met Lokeren. Ik weet ook niet wat hun plannen met mij zijn. Er is interesse van verschillende clubs, maar er is ook een verschil tussen een beetje interesse tonen en echt concrete belangstelling. We zullen wel zien wat er gebeurt.”