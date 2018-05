Opgewekte Martinez bij onze videoman: "Nog een paar uur wachten om me proficiat te wensen" Mathieu Goedefroy

18 mei 2018

10u16

Bron: Eigen berichtgeving 0

En of hij opgewekt was vanmorgen, Roberto Martinez. Om halftien parkeerde de bondscoach zijn BMW op de parking van de voetbalbond, om tien uur volgde de ondertekening van zijn nieuwe contract. Hij werd er opgewacht door onze videoman en toonde zich bijzonder opgewekt. "Je bent een paar uur te vroeg om me proficiat te wensen", lachte hij. "Of ik me hier goed voel? Jazeker."