Opdracht volbracht: Rode Duivels tanken vertrouwen na eenvoudige zege tegen Saoedi-Arabië GVS en ODBS

27 maart 2018

22u23 1 België BEL BEL 4 einde 0 SAR SAR Saudi-Arabië Rode Duivels Een stevige tegenstander was het niet, maar de Rode Duivels hebben wel vertrouwen getankt tegen een slap Saoedi-Arabië. Een dozijn aan kansen, vier goals én een clean sheet. Roberto Martínez is een tevreden man, Lukaku en De Bruyne de uitblinkers.

Roberto Martínez liet tegen een onbeholpen Saoedische ploeg lang weinig ruimte tot experimenteren en startte met iets wat op een typeploeg leek. Daarbij geen Nainggolan of Dembélé, wel Carrasco. Dat leverde lang weinig goed en tempoloos voetbal op, al scoorde een erg efficiënte Lukaku wel twee keer op assists van De Bruyne en Hazard, in wat die laatste zijn enige flits van de match moet geweest zijn. Voor 'Big Rom' zijn 33ste in 66 interlands en de zesde interland op rij waarin hij aan het kanon stond. Stilaan bijzonder indrukwekkende statistieken.

Dan was er meer pret en voetbalplezier na de pauze, met de inbreng van onder andere Limbombe, Batshuayi en -dan toch- Nainggolan. 'Il Ninja' kwam Mertens vervangen - de applausmeter plots de hoogte in. Lang bleef de 2-0 op het bord, tot De Bruyne nog eens liet zien wie momenteel de allerbeste Rode Duivel is. KDB pakte nog eens uit met een assist voor Batshuayi -knappe goal- waarna hij zelf in samenspel met Lukaku de trekker genadeloos overhaalde: 4-0. Mooie cijfers, maar wie aan deze partij conclusies kan trekken, is een helderziende.