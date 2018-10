Op basis van statistieken beleeft Eden Hazard beste seizoensstart: "Ik scoor vlot en deel goede passes uit, maar ik maakte toch ook nog fouten" Redactie

11 oktober 2018

15u47

Bron: Belga 0 Rode Duivels Als men louter naar de statistieken kijkt, beleeft Eden Hazard de beste seizoensstart in zijn carrière. In acht wedstrijden scoorde de nummer tien van Chelsea zeven doelpunten en deelde hij drie assists uit bij zijn club. Bij de Rode Duivels voegde hij daar in twee wedstrijden twee doelpunten en een assist aan toe. "Het is waar dat ik statistisch gezien nooit beter deed, maar ik heb wel al beter gespeeld", verklaarde Hazard vandaag op een persconferentie in Tubeke.

"Ik scoor vlot en deel goede passes uit, maar in bepaalde wedstrijden maakte ik toch fouten. Ik denk dus dat ik nog progressie kan maken. Mijn laatste seizoen bij Rijsel was heel goed, het tweede onder Mourinho en het eerste onder Conte ook, maar toen scoorde ik wel minder. Dat dat nu vaker gebeurt, heeft wat met geluk te maken en ook met de offensievere rol die ik krijg bij Chelsea, dichter bij het doel. Ik grijp mijn kansen en als je scoort, wil je dat steeds meer doen. Ook bij de Rode Duivels vind ik de jongste jaren makkelijker de weg naar het doel en ik wil de supporters met doelpunten blijven plezieren."

Sinds dit seizoen staat de Italiaan Maurizio Sarri bij Chelsea aan het roer. Bij Napels vormde die Dries Mertens om tot een te duchten centrumspits. "Hij houdt van offensief voetbal, wil het balbezit en dat past ook in mijn kraam", vertelde Hazard. "Offensief mag ik doen wat ik wil, zolang ik defensief maar doe wat hij wil. Dat ik vandaag deze statistieken voor kan leggen is zeker mede aan hem en zijn systeem te danken, maar het is ook mijn eigen verdienste."