Ook voor assistent Thierry Henry ligt er contract klaar, máár de Fransman wacht af KTH

19 mei 2018

08u45 0 Rode Duivels Ook voor Thierry Henry, Martinez' meest high profile assistent, ligt er een nieuw contract klaar. Alleen: de Fransman (40) schuift alle beslissingen momenteel voor zich uit tot na het WK.

Stiekem hoopt Henry nog altijd bij ex-club Arsenal aan de slag te gaan. Opvolger van zijn mentor Arsène Wenger, die na 22 jaar afzwaaide, wordt hij alvast niet. The Gunners zijn in vergevorderde onderhandelingen met ex-speler Mikel Arteta, de voorbije twee seizoenen aan de slag als assistent-coach van Pep Guardiola bij Manchester City.

Over de samenstelling van de staf van Arteta lopen nog gesprekken. Santi Cazorla is een optie als speler/trainer, maar ook de naam van Henry circuleert. Hij is goed bevriend met Josh Kroenke, zoon van eigenaar Stan, maar zal in ruil voor een job bij de club van zijn hart wel zijn goedbetaalde job als analist (5 miljoen per jaar) bij Sky moeten opzeggen. Tot na het WK blijft hij sowieso bij de Rode Duivels.