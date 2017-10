Ook Nainggolan feliciteert Vertonghen: "Op naar de 100... voor u dan toch" Hans Op de Beeck

"Gefeliciteerd met het record als speler met het meeste aantal caps voor de Rode Duivels.... #97caps nu op naar de 100... voor u dan toch". Gevolgd door een reeks vooral lachende emoji's. Dat was de niet mis te verstane boodschap die Radja Nainggolan vanavond op zijn Instagram plaatste, even na afloop van de 4-0 zege tegen Cyprus. Match waarin Vertonghen de fakkel overnam van Jan Ceulemans als Belgische recordinternational, maar ook een match waarvoor de sterkhouder van AS Roma eens te meer niet geselecteerd was. Met een nieuwe subtiele vingerwijzing richting de bondscoach lijkt de middenvelder niet meteen in zijn WK-kansen te geloven. Laat staan dat hij er krediet zal winnen bij señor Martínez. Maar humor heeft Radja duidelijk wel.

BELGA

Photo News