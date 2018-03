Ooit weggestuurd bij Anderlecht, nu kapitein bij Saoedi-Arabië Jonas Polet

27 maart 2018

14u01 1 Rode Duivels Vanavond spelen de Rode Duivels hun vriendschappelijke match tegen Saoedi-Arabië. Niet meteen de meest tot verbeelding sprekende tegenstander. Een ploeg vol nobele onbekenden? Toch niet, Osama Hawsawi, kapitein van de nationale ploeg, was een tijd lang speler van RSC Anderlecht.

De 33-jarige centrale verdediger tekende in april 2012 een tweejarig contract bij paars-wit. Op dat moment was hij de enige speler van de nationale ploeg die in Europa speelde. Nu ja, spelen is misschien wat veel gezegd. Hawsawi kwam slechts twee keer in actie en werd beide wedstrijden vroegtijdig vervangen. Het werd al snel duidelijk dat hij niet voldeed aan het niveau van Anderlecht en na zeven maanden zat zijn Belgisch avontuur er alweer op. Al-Ahli verloste Hawsawi uit zijn lijden en betaalde Anderlecht 1,5 miljoen euro voor de verdediger.

Hawsawi speelt momenteel voor Al-Hilal dat hem in 2016 overnam van Al-Ahli voor 4,4 miljoen euro. De verdediger is sinds 2007 een vaste waarde bij de nationale ploeg. Hij zit aan 131 caps waarin hij zeven keer kon scoren.

Saoedi-Arabië kon zich na twee gemiste WK’s nog eens plaatsen voor een Wereldkampioenschap. Voor het WK in Rusland zitten Hawsami en co in groep A met thuisland Rusland, Egypte en Uruguay.