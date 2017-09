Ooit vergeleken met Cruijff, het nummer 11 van Giggs geërfd en toch raakte carrière van Januzaj in het slop: "Maar ik mik nog op het WK" TLB

Bron: Daily Mail 0 EPA Januzaj in duel met Carvajal van Real Madrid. Rode Duivels Adnan Januzaj mikt naar eigen zeggen op een plaatsje in de selectie van de Rode Duivels voor het WK van volgend jaar in Rusland. Maar is dat wel realistisch na twee magere jaren, bij Manchester United en degradant Sunderland? Januzaj denkt van wel, zo zegt hij in een interview met de Britse krant Daily Mail. In Spanje, bij Real Sociedad, timmert 22-jarige Brusselaar weer aan zijn weg richting de voetbaltop.

Vier jaar is het inmiddels geleden dat de toen 18-jarige Adnan Januzaj zijn stormachtige debuut maakte in de hoofdmacht van Manchester United. In zijn debuutmatch scoorde hij meteen twee keer tegen Sunderland en gaandeweg groeide hij dankzij zijn flair en onvoorspelbare dribbels uit tot een publiekslieveling bij United. Marc Wilmots nam 'the next big thing' ook meer naar het WK van 2014 in Brazilië, maar vanaf dan begon de motor te sputteren.



Onder David Moyes, de opvolger van boegbeeld Sir Alex Ferguson, kende United één van de moeilijkste periodes uit de clubgeschiedenis. Moyes was wél een fan van Januzaj -hij vergeleek hem met een jonge Wayne Rooney en zelfs Johan Cruijff- en onder de Schot sprokkelde de Rode Duivel veel minuten. Maar toen Moyes na tegenvallende resultaten vervangen werd door Louis van Gaal, was het einde van Januzaj op Old Trafford eigenlijk al ingeluid.

Soms dacht ik onder Van Gaal: 'ik mag de bal nu echt niet verliezen, want dan verlies ik ook mijn plaats'. Dat kan niet de bedoeling zijn Adnan Januzaj

Bang om bal te verliezen

Januzaj, opgegroeid in Brussel en de zoon van Kosovaars-Albanese ouders, heeft eigenlijk geen goed woord over voor Van Gaal. De Nederlanders probeerde Januzaj te kortwieken, intuïtie maakte plaats voor een bij momenten verstikkende voetbalfilosofie.



"Iedereen kon zien dat ik onder Van Gaal niet meer dezelfde Adnan was", aldus Januzaj. "Een flankaanvaller heeft vrijheid nodig om zijn man op te zoeken, maar toen Van Gaal trainer werd, was dat anders. Toen we de bal kregen, moesten we te veel nadenken. Soms dacht ik zelfs: 'ik mag de bal nu echt niet verliezen, want dan verlies ik ook mijn plaats'. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het was een moeilijke periode, zeker omdat ik ook regelmatig in de tribune moest plaatsnemen."

WK in Rusland

Er volgde een uitleenbeurt aan Sunderland, maar ook in het Stadium of Light verliep het moeilijk voor de winger. Sunderland degradeerde en Januzaj werd uitgejouwd door zijn eigen fans. "Ik werd bekritiseerd alsof ik de enige speler was die voor Sunderland speelde", zegt Januzaj daarover. "Ik ben een jonge speler en heb nog veel te leren. Maar ik heb wel altijd mijn best gedaan."



Na zijn uitleenbeurt keerde Januzaj terug naar United, maar daar bleek hij onder José Mourinho geen toekomst te hebben. De toekomst van de 'Mancunians' werd het verleden toen Real Sociedad 8,5 miljoen euro op tafel legde voor de flankaanvaller. "Mourinho is altijd eerlijk geweest. Hij heeft me laten vertrekken om ergens anders beter te kunnen worden. Daarom richt ik mijn vizier nu op de toekomst."



De toekomst, dat is voor Januzaj ook het WK in Rusland. "Mijn eerste doel is om indruk te maken in het truitje van Real Sociedad. Maar ik hoop wel op een plekje in de Belgische selectie voor het WK, ja."

