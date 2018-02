Onze WK-enquete met Tijs Cools, voorzitter van de Belgische fans Mathieu Goedefroy

Nog tot begin volgende week kan u via HLN.be uw mening laten gelden over het WK voetbal 2018. Hoe ver komen de Duivels? Moet Radja Nainggolan mee naar Rusland? Wie wordt onze uitblinker? Beantwoord deze en vele andere vragen, en maak kans op één van de 25 duotickets voor België - Saudi-Arabië. Wie alvast zijn duit in het zakje deed was Tijs Cools, voorzitter van de Belgische supportersfederatie 1895. Bekijk hier zijn antwoorden.

