Onze sympathie voor Frankrijk is even ver weg. Matuidi pest Mertens, Mbappé ergert met tijdrekken: "Dan had ik liever tegen Brazilië verloren" ODBS/NP/KTH

11 juli 2018

12u02 48 Rode Duivels De manier van spelen en het gedrag van 'Les Bleus' stond menig Rode Duivel niet aan. Wachten op die ene kans, of die ene stilstaande fase, in combinatie met een enerverende intelligentie. Hazard, onder andere: "Ik verlies liever dan zo te winnen", terwijl Courtois het had over "anti-voetbal". Twee filmpjes met in de hoofdrol Blaise Matuidi en Kylian Mbappé om dat te staven.

Well cheeky from Matuidi he knew exactly what he’s doing with the water bottle 💦 😂 pic.twitter.com/2bAMw8uc6c CorrigantheJock(@ CorrigantheJock) link

Even Juventus versus Napoli gisteravond in Sint-Petersburg. Blaise Matuidi, Franse waterdrager op het middenveld, keek in zijn ooghoek naar net het goeie moment om de ingevallen Dries Mertens op een waterstraal uit zijn drinkbus te trakteren. Recht in het oor van de Rode Duivel, die daar niet moeilijk om doet.

Mbappé is man van de wedstrijd door dit pic.twitter.com/dxMJT011lU Bram Desmet(@ BramDesmet9) link

En dan was er nog deze weinig sportieve actie van het Franse wonderkind Kylian Mbappé om tijd te rekken. Doen alsof hij de bal gaat afgeven, om die alleen maar nog wat langer bij te houden. Als ploegmaat van Neymar ongetwijfeld in de leer gegaan bij de grootmeester... Toen hij er vervolgens ook nog eens mee ging lopen, was de maat vol voor Kompany en zeker Witsel. Terechte gele kaart voor Mbappé, die -toegegeven- ook wel geweldige acties in huis had en een Belgische gesel was met zijn snelheid en techniek. Onder andere de manier waarop hij Giroud afzonderde, was weergaloos (zie hieronder). Dembélé blokkeerde toen met zijn beste actie van de match het Franse gevaar.

Mbappe backheel 💥💥💥💥 pic.twitter.com/8LEqU90gDw M1Ö(@ MesutOzilClass) link

Na de match spaarden sommige Duivels hun kritiek op de Fransen niet. "Wat wij brengen, is meer mijn stijl, mijn spel", aldus Hazard. "We speelden mooier voetbal. (zucht) Weet je, ik had liever met 5-0 verloren, na een slechte prestatie. Maar we hebben quasi de perfecte match gespeeld. We waren beter dan Frankrijk, hadden de bal en een drietal kansen om te scoren. (zucht). Op deze manier een halve finale verliezen..."

Courtois: "Antivoetbal. Hun spits stond altijd dertig meter van de goal, dat heb ik met Chelsea zelfs nog nooit meegemaakt. Dan had ik toch liever tegen Brazilië verloren - een ploeg die durft te voetballen en misschien wel beter is dan ons. De Fransen wonnen veel te veel tijd."

Afsluiten doen we met twee quotes van onze chef voetbal Stephan Keygnaert: "Frankrijk voetbalt met het adagium: 'Wij kunnen niet van jullie winnen, maar jullie kunnen van ons verliezen'." En: "Pas wanneer Zinedine Zidane Frans bondscoach wordt, zullen we ons weer verzoenen met 'Les Bleus'."