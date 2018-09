Onze punten voor Rode Duivels: een '8' voor iemand die ook zónder schoenen de beste was geweest, en ook een rist zevens Samenstelling: Pieter-Jan Calcoen in Schotland

07 september 2018

23u15 0 Rode Duivels De Rode Duivels hadden vanavond geen kind aan een zwak Schotland. Nul-vier werd het in Hampden Park. Logisch dus dat de quoteringen voor de spelers aan de hoge kant lagen.

THIBAUT COURTOIS: 7

McGinn was zijn vriend - anders was hij bijna werkloos. Zijn schotjes kon hij evenwel makkelijk pakken. Kon zich na de rust evenmin onderscheiden.

DEDRYCK BOYATA: 6

Het boegeroep van Rangers-fans deed hem niks. Speelde met vertrouwen en bijgevolg foutloos. Incasseerde een pijnlijke tik, maar kon verder.

VINCENT KOMPANY: 7

Maar best dat hij doorgaat. Was alweer de patron, met veel gewonnen duels en prima opbouw. Zijn kopbal streelde de lat.

JAN VERTONGHEN: 6

Een makkelijke wedstrijd om zijn record weer iets onbereikbaarder te maken. Ei zo na op het scorebord: zijn pegel ging voorlangs.

TIMOTHY CASTAGNE: 7

Debutant zonder scrupules. Stond tegen de meest getalenteerde Schot - Robertson -, maar was simpelweg beter. Kon een penalty krijgen.

YOURI TIELEMANS: 7

Moderne middenvelder. Groot loopvermogen, goeie voeten. Lag aan de basis van de 0-4 met een prima interceptie. Besloot zelf eens over.

MOUSSA DEMBELE: 7

De 0-1 mocht voor 75 procent op zijn naam. Zette geweldige druk vooruit, waarna Schots balverlies rond de zestien volgde. Voorts in een zetel.

THORGAN HAZARD: 6

Kon ook zelf trappen, maar verkoos om Lukaku de openingstreffer aan te bieden. Een actie naar het beeld van zijn match: steeds in functie van de ploeg.

DRIES MERTENS: 6

Zijn initiatief leverde weinig op. Een vrije trap was te slap, een afstandsschot zoefde naast. Zijn voorzet op E. Hazard had dan weer een goal verdiend.

EDEN HAZARD: 8

Had zónder schoenen mogen spelen, dan nog was hij de beste. Degradeerde de Schotten tot kegels. Zijn 0-2 wordt gegarandeerd een hit op YouTube.

ROMELU LUKAKU: 7

't Is een fenomeen. Zijn doelpunt was weliswaar een binnentikker - die had u ook nog wel gemaakt -, maar toch: hij zit nu aan 41 stuks. Straf.

VERVANGINGEN:

46' THOMAS MEUNIER: 6

Sneed een kwartier voor tijd uitstekend de zestien in, maar zijn passing was onzuiver. In het algemeen vrij onopvallend.

46' THOMAS VERMAELEN: 6

Veelzeggend: het moment dat we onthouden, was... een offensieve loopactie. Stak met de bal aan de voet het hele veld over. Defensief zorgeloos.

46' YANNICK CARRASCO: 6

Tekende voor de hoogste knal van de avond: de bal vloog even boven het dak. Daarnaast hard werkend, maar iets te onzichtbaar.

46' MICHY BATSHUAYI: 8

Veelvraat. Scoorde meteen na zijn entree zijn eerste treffer, waarna nog een tweede volgde. Twee keer knap: één met links, één met rechts.

56' HANS VANAKEN: 6

Als hij de bal had, kwam er telkens een goed vervolg, bovendien vaak in één tijd. Bevredigende eerste cap.

85' BIRGER VERSTRAETE: -

Was gelukkig toen er drie extra minuten waren: zo duurde zijn debuut iets langer. Viel te laat in voor een beoordeling.