Onze punten voor patron De Bruyne en een bleke Meunier, hoe beoordeel jij de prestatie van de Rode Duivels? NP

02 juni 2018

22u38 1 Rode Duivels Geen Belgische goals in de eerste oefeninterland voor het WK in Rusland. Na negentig minuten tegen Europees kampioen Portugal bleef de brilscore op het bord staan in het Koning Boudewijnstadion. Hoe beoordeel jij de prestatie van de nationale ploeg? Laat in navolging van ons rapport jouw voorkeur blijken en geef elke afzonderlijke Duivel punten!

Ons rapport

THIBAUT COURTOIS 6

Zijn pijnlijke pols zorgde even voor paniek in het stadion. Simpelweg omdat je niet naar het WK wil gaan zónder hem. Courtois staat er áltijd. Dus ook op het afstandsschot van Moutinho voor rust.

TOBY ALDERWEIRELD 6

Wisselde een perfecte crosspass af met een knullige bal zonder eindbestemming. Hoe dan ook: een betrouwbare prestatie. In niets te vergelijken met zijn bibberende interland tegen Saoedi-Arabië.

VINCENT KOMPANY 6

Wat een doodgewone ‘day at the office’ leek, eindigde met een zorgwekkende aftocht. Blesseerde zich kort na rust toen hij een aanval van Gelson Martins wilde onschadelijk maken. Verliet in zijn gekende stijl het veld – recht naar de kleedkamer. Blik op oneindig.

JAN VERTONGHEN 6

Kreeg wat hij wilde in zijn honderdste interland: die typische ‘cap’ (een petje) als souvenir. Speelde nadien een onopvallende partij. Het enige wat we hem niet meer vaak willen zien doen is te nadrukkelijk wijken, zoals bij die poging van Bernardo Silva.

THOMAS MEUNIER 5

Lag het aan zijn gebrek aan ritme? Of liep het gewoon niet zoals hij voor ogen had? Aan zijn inzet en loopvermogen viel niets op te merken, aan zijn voorzetten des te meer. Te ver, te hoog, te laag, niet precies genoeg. Kortom: te veel afval.

MOUSA DEMBÉLÉ 6

De logische vervanger voor de geblesseerde Witsel. Alleen al door die verbluffende partij tegen Juventus in de Champions League, waar ook Martínez zo van onder de indruk was. Het enige (en grote) verschil: was vooral aangewezen op verdedigen. De oversteek maken zat er zelden in.

KEVIN DE BRUYNE 7

De patron. Vooral voor rust dan. Verdeelde het spel zoals hij ook bij Manchester City doet. Alleen kwam er weinig gevaar van. Tot zijn eigen frustratie. Nam na afloop nog druk gesticulerend Benteke apart om hem duidelijk te maken hoe hij het spelletje ziet.

YANNICK CARRASCO 6

Fopte de stadionspeaker, de dj en een groot deel van thuispubliek door via de reclameborden het net te doen trillen. De enige noemenswaardige poging van de Duivels. Kon het niveau van zijn eerste tien minuten evenwel niet aanhouden.

DRIES MERTENS 5

Moet beter kunnen. Begon nochtans frivool aan de avond, met een leuke combinatie via Meunier, maar zakte nadien steeds dieper weg. Letterlijk en figuurlijk. Stond na het openingskwartier vaker op zijn eigen helft dan op die van Portugal.

EDEN HAZARD 6

Waarom niet eens trappen? Dat hij als de beste kan dribbelen en versnellen weet iedereen intussen. Maar aan de rand van zestien mag je ook eens trappen. Had in die hoopgevende openingsminuten minstens één keer zijn kans mogen gaan. Verliet in het slot trekkebenend het veld.

ROMELU LUKAKU 5

Kwam niet in het stuk voor. Op een vijftal baltoetsen en een ongevaarlijke kopbal na. Probeerde wel meermaals te anticiperen op een voorzet, door voor zijn belagers Pepe en Fonte te komen, maar werd nooit bereikt.

INVALLERS

CHRISTIAN BENTEKE (46’) 5

Dook tevergeefs naar een voorzet van Chadli. Raakte meer ballen dan Lukaku, maar de eindconclusie is dezelfde: was op geen enkel moment écht gevaarlijk.

ADNAN JANUZAJ (46’) 6

Frisse invalbeurt. Een opvallende ook. Alleen al omdat hij een halfuur vóór Thorgan Hazard zijn kans kreeg, op de positie van Mertens. Schuwde zijn verantwoordelijkheid niet en probeerde met acties en diepgang het verschil te maken. Zijn plaatsbal miste wel precisie.

NACER CHADLI (46’) 6

Scherp in zijn aanvangsminuten. Zocht enkele keer de achterlijn op, maar zakte nadien – naar het beeld van zijn ploegmaats – weg. Een vijf verdient hij evenwel niet, omdat Chadli altijd zijn hoofd boven water houdt. Met hem kun je naar Rusland.

MAROUANE FELLAINI (46’) 5

Bracht lengte en kracht op het middenveld, maar voor dominantie zorgde dat niet. Integendeel. Alle druk kwam op de schouders van De Bruyne terecht, om de motor op gang te brengen. Fellaini is geen troefkaart als je de wedstrijd naar je toe wil trekken.

DEDRYCK BOYATA (54’) 5

Voor opwarmen was nauwelijks tijd. Moest halsoverkop zijn wedstrijdshirt aantrekken om de geblesseerde Kompany te vervangen. Deed het behoorlijk. Zonder meer, want werd nu ook niet echt getest.

TORGAN HAZARD (79’) 5

Loste in het slot zijn broer Eden af. Elf anonieme minuten, plus blessuretijd volgden. Moet hij vrezen voor zijn selectie?