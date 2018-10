Onze Chef Voetbal ziet hoe België (op een kwartier na) zijn status van nummer 1 waarmaakte: "Waar is die Nations League-beker?" Stephan Keygnaert

12 oktober 2018

23u04 0 Rode Duivels Zo. Alweer gewonnen. Business as usual. In het slot de tegenstander nog eens vast in een houdgreep - niemand ontsnapt aan Romelu Lukaku, met twee goals absolute uitblinker tijdens een amusante avond. Waar is die Nations League-beker?

Een zachte herfstavond. Sfeervolle tribunes. Party music. En de Rode Duivels.

The place to be.

En de thuisploeg zette meteen de turbo aan - Tielemans knalde maar net naast.

Youri Tielemans - van waar toch al die 5'jes en vernietigende commentaren in Frankrijk? Druk vooruit, aanspeelbaar, gevaarlijk, en het afval tot een minimum beperkt - vanavond was dat alvast een 7.

