Onze Chef Voetbal ziet 'everybody happy' bij contractverlenging Martínez: "De juiste man voor dit geld" Stephan Keygnaert

19 mei 2018

09u17 0

Micro kapot.

Geluidsinstallatie kapot.

"Dit gebouw is rijp voor de schroothoop", vloekte ceremoniemeester Stefan Van Loock - gelijk heeft-ie.

Naast hem schuifelde Roberto Martínez een beetje onwennig over zijn stoel. De Catalaan is een leuke, vlotte spreker maar in een volle perszaal met talloze camera's op zich gericht, voelt Martínez zich als een vis op het droge. Immers, toen hij nog maar net geïnstalleerd was als bondscoach, zowat twee jaar geleden, en de federatie een reeks sollicitatiegesprekken voerde met kandidaat-woordvoerders voor de nationale ploeg, liet Martínez zich in één van die gesprekken ontvallen: 'Always remember, the press is the enemy'.

