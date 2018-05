Onze Chef Voetbal ziet 'everybody happy' bij contractverlenging Martínez: "De juiste man voor dit geld" Stephan Keygnaert

19 mei 2018

09u17 0

Micro kapot.

Geluidsinstallatie kapot.

"Dit gebouw is rijp voor de schroothoop", vloekte ceremoniemeester Stefan Van Loock - gelijk heeft-ie.

Naast hem schuifelde Roberto Martínez een beetje onwennig over zijn stoel. De Catalaan is een leuke, vlotte spreker maar in een volle perszaal met talloze camera's op zich gericht, voelt Martínez zich als een vis op het droge. Immers, toen hij nog maar net geïnstalleerd was als bondscoach, zowat twee jaar geleden, en de federatie een reeks sollicitatiegesprekken voerde met kandidaat-woordvoerders voor de nationale ploeg, liet Martínez zich in één van die gesprekken ontvallen: 'Always remember, the press is the enemy'.

Martínez vreest de media als informatiebron voor de tegenstander. Dat wordt spannend straks, in Rusland, als híj enkel wil praten over de koetjes en kalfjes in de Russische steppe en wíj evenwel de lezer zoveel mogelijk willen informeren. De ceremoniemeester staat voor een titanenwerk.

Maar goed, zo wantrouwig Roberto Martínez tegenover de pers staat, zo hard gelooft hij in de mogelijkheden van de Rode Duivels en bij uitbreiding in die van het Belgische voetbal.

"'I believe'", sprak Martínez, op de proclamatie van zijn contractverlenging. Strak in het pak - 'every inch a gentleman'. En dat laatste helpt altijd bij heren als Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat, mensen van stand.

Bij de tweede colonne van de voetbalbond leefde de voorbije maanden een beetje de impressie dat Bart Verhaeghe trachtte om Michel Preud'homme richting de nationale ploeg te piloteren. Wel, dat is niet helemaal juist. Als Verhaeghe dat écht had gewild, was gisteren geen persconferentie belegd om de verlenging van Martínez aan te kondigen, maar was een dezer in het Kasteel van Bever-Strombeek in alle geheim het contract met Preud'homme beklonken.

Niet dus. Verhaeghe heeft Martínez nooit de ezelsstamp willen geven. Hij gelooft weliswaar niet dat Martínez Pep Guardiola of José Mourinho is, maar hij en Bayat denken oprecht dat aan het hoofd van de nationale ploeg een goede trainer staat. 'The best they can get'.

En daar hebben zij gelijk in. Je zult geen onverwachte accidenten meemaken met Martínez, zoals op het EK tegen Wales. 'He knows'. Is hij tevens de man om de Duivels in de kwartfinale van een WK tactisch en psychologisch langs Brazilië of de Mannschaft te loodsen? Hmm... Maar om dié foutenmarge substantieel te verkleinen, dien je al gauw een miljoentje meer neer te tellen, zélfs voor Michel Preud'homme, en daartoe is de voetbalbond niet bereid.

No-brainer

De contractverlenging van Roberto Martínez staat daarom des te meer voor sportieve stabiliteit en professionalisme. De onzekerheid of de nationale ploeg met hem de 'extra mile' kan zetten - een halve finale of meer op een eindtoernooi -, dient dan maar gecompenseerd door de spelers.

Enter: Eden Hazard.

Verhaeghe en Bayat lieten allebei verstaan dat zij vooraleer aan tafel te gaan met Martínez, "informatie" inwonnen bij enkele Rode Duivels.

Naar verluidt zou met name aanvoerder Eden Hazard betrokken zijn in het proces, en waren nog één of twee andere internationals op de hoogte van de plannen van de KBVB. Alle geluiden uit de hoek van de spelers waren eensluidend positief. Zo gaf ook Dries Mertens in recente interviews aan dat de bondscoach "zeer goed zijn spelers aanvoelt". Uitspraken zoals die van Romelu Lukaku - "Ik wist zeer goed dat Wilmots mij liever niet opstelde" - twee jaar na datum zullen denkelijk niet voorkomen met Martínez. Hij is open en oprecht met zijn internationals.

"Ik deel met jullie mijn opperste geluk en voldoening", vertelde Martínez gistermiddag. "Ik geloof in mijn spelers en ik vertrouw de mensen van de technische commissie - mijn contract verlengen was voor mij dan ook een no-brainer. Het plezier om te werken in het Belgische voetbal doet de nadelen van het bondscoachschap vergeten - de vele maanden tussen twee interlands waardoor ik de emoties van winst en verlies niet kan delen met mijn spelers, bijvoorbeeld. Da's frustrerend en niet leuk. Maar er staat zoveel tegenover."

Resultaten

'Everybody happy'. Op een kleine meerderheid van de supporters na, zo blijkt uit diverse polls op allerlei platformen. Zo zijn de mensen - zij willen al die mooie woorden van mannen in blinkende pakken niet. Zij willen resultaten zien van de Gouden Generatie en hun bondscoach.

Blijven die uit in Rusland, is het goed mogelijk dat we over twee maanden wéér in 'dit gebouw' zitten. Contracten worden in het voetbal nu eenmaal altijd geklopt door de resultaten.

Bij Krëfel zal ongetwijfeld een goede geluidsinstallatie op de kop te tikken zijn.