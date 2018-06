Onze Chef Voetbal ziet dat met déze Hazard veel mogelijk is en het ererondje op zijn plaats was Stephan Keygnaert

06 juni 2018

23u02 0 Rode Duivels Zeer goede vijfenveertig minuten gezien van de Rode Duivels. Met een héérlijke Eden Hazard, die de Heizel deed likkebaarden en de natie doet hopen... Weer hield de ploeg de nul. Het ererondje was op zijn plaats.

Gelukkig zijn de piramides van Gizeh steviger dan die van Cúper. Enkele gerichte opgravingen van archeoloog Hazard volstonden. 2-0 al bij de rust, geen dissonante geluiden in de tribunes, en het aangekondigde onweer bleef achterwege. Het was vriendelijk om vanavond het noodnummer weer open te stellen, maar het was nergens voor nodig. De Rode Duivels deden het lang niet slecht, integendeel. Wij weten ook wel dat Egypte, zonder Salah, Portugal niet is - de Farao's zullen waarschijnlijk niet in de achtste finale van het WK staan -, maar de eerste helft, met de basisploeg, toonde opmerkelijk veel beterschap in vergelijking met afgelopen zaterdag, defensief en vooral offensief. Met déze Eden Hazard is the sky the limit in Rusland.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN