Onze chef voetbal zag hoe Hazard orde op zaken stelde: “Eden zou zelfs een hongersnood kunnen stillen” Stephan Keygnaert

21 maart 2019

23u30 0 Rode Duivels Eén woord. Hazard. Hij veegde de twijfels vooraf weg, de fout van Courtois, en de stugge Russen. Hazard. Held.

Thibaut Courtois is het even kwijt. Hij verslikte zich gisteravond in zijn voetenwerk, liet zo de bal liggen voor Cheryshev, en die – u kent hem nog van zijn uitstekende WK – rondde heerlijk af. Net toen het kort daarvoor 1-0 voor België was geworden. In socialemediatijden was voetbalminnend Spanje natuurlijk meteen gealarmeerd. En prijkte Courtois in woord en beeld al snel op de frontpagina’s van de onlinekranten in Madrid. Courtois is de grote ‘verliezer’ van deze avond. Een ongeluk komt nooit alleen – het doelpunt tegen Ajax, de paparazzi op de loer, de trainerswissel bij Real Madrid, en nu dit.

