Onze chef voetbal zag hoe dit niet het plan was, maar: "De Gouden Generatie zal zichzelf dan maar moeten bewijzen tegen Brazilië. Ook al vinden wij dat het anders had gekund" Stephan Keygnaert in Rusland

28 juni 2018

23u52 0 Rode Duivels Dit was niet het plan. Te midden het cynisme van twee ploegen die niet wilden winnen, trapte Adnan Januzaj het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan tegen de netten. Meteen doemde de gevreesde route langs de krochten van Rusland richting Brazilië op. Dat kan en mag Januzaj nooit kwalijk genomen worden! Alleen... de Gouden Generatie mag na een opwarmertje tegen Japan zichzelf gaan bewijzen tegen de Goddelijke Kanaries.

'Kaliningrad' - het zal voor eeuwig een kwisvraag zijn in Belgische culturele centra. 'Welke Rode Duivel zou in 2018 het stille akkoord om de WK-wedstrijd tegen Engeland niet te winnen, gebroken hebben?' Antwoord: 'Adnan Januzaj'. Een onschuldig ketje uit Brussel, die enkel wilde tonen wat voor een geweldige voetballer hij is. Januzaj trapte kort na de rust tot eenieders verbazing een bal weergaloos in doel (0-1). Omdat Engeland dat bijzonder fijn vond - Gareth Southgate haalde niet eens zijn vedetten van de bank - was de wedstrijd gespeeld. En zitten de Rode Duivels met de gebakken peren - verre verplaatsingen naar Rostov en Kazan in het vooruitzicht, en een clash met Brazilië in de kwartfinale.

