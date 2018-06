Onze Chef Voetbal vraagt zich af of we zó goed zijn en wanneer we Duivels terug in België zien: "Het kan mooie zomer worden" Stephan Keygnaert

11 juni 2018

22u57 0 Rode Duivels Schat, het zou kunnen dat je ons vijf weken moet missen. Want, als de uitzwaaiwedstrijd van de Rode Duivels een voorbode is van hun WK, kan het een mooie zomer worden in Rusland. België slalomde met bij momenten heerlijk 'Spaans voetbal' gezwind langs Costa Rica. Zijn wij echt zó goed?

Dezelfde elf titularissen staan maandag in het Fisht Stadium in Sotchi aan de aftrap tegen Panama. Met Dedryck Boyata als de Rasta-versie van Vincent Kompany. Zij gaan Panama opeten als een scampi - tenminste als met dezelfde passie en bezieling wordt gespeeld als gisteravond tegen Costa Rica, een elftal waar het verschil tussen hun doelman, Keylor Navas, en de rest zeer groot is.

Drie weken doorbrengen in Tubeke, wat zou zoiets doen met een mens? In het geval van de nationale ploeg: een gezondheidskuur, zo blijkt. De drie oefenduels gingen in stijgende lijn - omgekeerd evenredig met het niveau van de tegenstander, weliswaar. Of we gisteravond verblind zijn, zal pas blijken begin juli. Tot dan is het leuk toeven op het wolkje.

