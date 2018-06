Onze Chef Voetbal stelt vast hoe de hele wereld België vandaag als een WK-favoriet zal zien: "Eigen schuld, jongens. Jullie moeten maar niet zo imposant zijn" STEPHAN KEYGNAERT in Rusland

23 juni 2018

16u31 265

Koning Filip was er. Zijn echtgenote, koningin Mathilde, sprak vier jaar geleden in Brazilië Romelu nog aan met: ‘Proficiat meneer Origi’. Intussen zal Romelu wel genoegzaam bekend zijn in de koninklijke familie, niet?

Niet goed genoeg in de kleine ruimte? Geen stilist? Olifantje in een porseleinenkast? Het is allemaal gezegd en geschreven, heel vaak niet onterecht, maar ééns dient dat muggenziften op te houden. 't Is misschien niet de allerbeste in zijn vak, maar voortaan hoort de wereldspits die Romelu Lukaku is in de verf gezet. José Mourinho veegde één zomer geleden al alle voorbehoud van tafel – daarom is hij ook 'The Special One'. Vandaag ú toch ook?

Zijn eerste van de middag: een pareltje. Zijn tweede: een sierraad. Romelu had al die tijd pijn aan de enkel – wat moet dat straks niet worden als hij kerngezond is en zich kiplekker voelt? Romelu Lukaku is verwoestend op dit WK.

Rondom hem fladdert een vlinder. Eden Hazard doet ons denken aan onze jeugdjaren. In de tuin, met een netje op jacht naar die witte vlinder die elke zomer langskwam – nooit kunnen vangen, hoor, Gaia. Eden Hazard: vanmiddag als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht van Moskou.

Niet te vangen voor geen enkele Tunesiër. Hazard effende het pad met een penalty na een heerlijke collectieve aanval, en bekroonde zijn chef d’oeuvre met… een assist voor zichzelf – hoe geniaal kun je zijn? –: een opwippertje over de doelman met rechts, in doel gelegd met links.

Het was toen 4-1. Dylan Bronn had ergens onderweg gescoord voor Tunesië en zijn knie lelijk pijn gedaan – ocharme AA Gent. De Rode Duivels speelden accordeon, in Moskou – nu eens vól op het gas, dan weer in de omschakeling. Uw chef voetbal lijkt wel een kluns, hé, door Tunesië zo groot te hebben voorgesteld in de krant. Niets is minder waar, natuurlijk – wij hadden niet kunnen voorzien dat België zijn niveau uit de wedstrijd tegen Panama zó indrukwekkend zou optrekken. Voor deze prestatie is ‘outstanding’ écht op zijn plaats.

Witsel was de meester van het Spartak Stadium, De Bruyne een koele minnaar van het spektakel. Carrasco slalomde, Mertens waande zich in de baai van Napoli toen hij éventjes ‘valse 9’ mocht spelen. En Toby Alderweireld verstuurde ons daar een raket op het tweede doelpunt van Hazard... – ohlala. De hemelsluizen gingen open boven de miljoenenstad. Wolkjes die huilden van opwinding. Roberto Martínez haalde Hazard en Lukaku naar de kant – applausvervangingen waar een gans stadion voor ging staan. Singing In The Rain.

‘Batsman’ knalde op de lat, op de keeper, op een verdediger, en finaal tegen de netten. 5-1, die in blessuretijd 5-2 werd. Ach, het had 10-2 kunnen zijn, of zo. Niet getreurd, toen danste de koning al lang de Lambada op het bordes, en zwierde hij met zijn sjerp – of zagen we dat verkeerd? De achtste finale is 99,9% een zekerheidje. Een gelijkspel tegen Engeland zal zo goed als zeker volstaan voor de groepswinst.

Een memorabele WK-middag in het boek van de Rode Duivels is dit geweest. Gesigneerd Romelu Lukaku en Eden Hazard. Er is maar één negatief randje aan zo’n statement – de hele wereld zal in België vandaag een WK-favoriet zien. Een gigant. Eigen schuld, jongens. Jullie moeten maar niet zo imposant zijn.