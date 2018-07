Onze Chef Voetbal stelt vast dat het vrijdag véél beter zal moeten: "Nóg eens zeventig minuten als deze en Brazilië haalt de Duivels fijntjes door de papiermolen" Stephan Keygnaert in Rusland

03 juli 2018

00u34 1 Rode Duivels Twee Marokkaanse Belgen hebben de Gouden Generatie behoed voor de hoon. Fellaini en Chadli. Martínez gooide hen in de strijd toen hun medemaats in het puin van Rostov lagen. Banzai! Japan werd opgerold, met de winninggoal uit misschien wel de mooiste counter uit de historie van het voetbal – of zijn we nu net als heel het land gepakt door de euforie? Vrijdag de Goddelijke Kanaries – dan moet het véél beter, hoor.

Een nuchtere vaststelling: in de knock-outfase van een Wereldbeker moet je per slot van rekening kunnen dansen op een slappe koord. De allerbesten zijn er hier al afgevallen – Cristiano, Messi, Isco & Iniesta... Rusland lijkt wel de Bermuda-driehoek. "Het is tijd om te schitteren", oordeelde Eden Hazard dan maar, aanvoerder van een lichting die smacht naar erkenning in ere­metaal. Net nu kwam de Duivels-gekte op gang in het land. Net nu wiebelde het koordje dat het een lieve lust was en had de Gouden Generatie alle moeite om zich overeind te houden – da’s geen hoopvol signaal voor die clash met Brazilië. Brrr. Maar hier in Rostov-on-Don eind goed, alles goed. ’t Was er eentje niet voor hart­lijders. Wild Thing – You make my heart sing.

