Onze Chef Voetbal rekent op doelpunten tegen Egypte: "Wij zien Lukaku graag" Stephan Keygnaert

06 juni 2018

07u22 0 Rode Duivels Vier dagen na het duel met Portugal is alweer vier dagen dichter bij het WK. Nieuwe test voor de Rode Duivels, - niet minder belangrijk - tegen het stugge Egypte. Met een 0-0 kan ditmaal niémand tevreden zijn. De Duivels moeten scoren. Daarom: hoe zou het zijn met Romelu Lukaku?

Het is lastig doorkomen tegen het Egypte van de ultradefensieve Argentijnse bondscoach Héctor Cúper. Versterkte piramides in de zestienmeter. Mykerinos, Chefren en Cheops. Vorige week beet Colombia zich de tanden stuk. 0-0.

Egypte is in weinig te vergelijken met WK-tegenstander Tunesië, heet het, en toch wordt dit een goede test - voor het geval de Rode Duivels in welk stadium van het toernooi dan ook op achterstand komen en geacht worden om het spel te maken tegen een ploeg die zich terugtrekt.

Enter: Romelu Lukaku.

Romelu is dit seizoen een beetje een zagevent geworden. Eerst vertelde hij aan VTM-analist Gilles De Bilde - terwijl hij als een pasja in zijn zetel lag - hoe de pers hem op de heupen werkt, telkens hij naar België afzakt om met de nationale ploeg te spelen, en afgelopen week heette het publiek te kritisch. Dat heb je met zo vaak in de buurt te zijn van José Mourinho, veel vrienden maak je niet.

