Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal over ‘spookmatch' voor Rode Duivels: “Hebben Hazard en de jongens nog goesting?” Stephan Keygnaert

08 juni 2019

12u01 0

De telefoons op off, de contracten opzij, makelaars in de gang: tijd om te voetballen. EK-kwalificatiematch. Hebben Hazard en de jongens nog goesting?

Is deze week in het oefencentrum van Tubeke één keer de naam ‘Kazachstan’ gevallen? Het ging over Hazard en Real Madrid, Tielemans en niet meer terug naar Monaco, Meunier en PSG, Origi en Liverpool... Hoe Kazachstan? Waar Kazachstan? Wat Kazachstan? De EK-kwalificatie-interland van vanavond lijkt wel een spookwedstrijd.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis