Onze Chef Voetbal over niet-selectie Nainggolan voor WK: "Martínez vertrouwt Radja niet. And that’s it" Stephan Keygnaert

21 mei 2018

12u25

Bron: Eigen berichtgeving 0

A matter of trust.

De bondscoach vertrouwt Radja Nainggolan niet – noch óp het veld, noch ernaast. Simpel.

Al wie de nationale ploeg de voorbije twee jaar van nabij volgde, is vandaag niet verrast. Roberto Martínez heeft Nainggolan nóóit vertrouwd. Het discours van de bondscoach maakte daarbij al die tijd heel weinig bochten. Ook niet toen Nainggolan in de Serie A weer eens alles kapot speelde, of toen hij Barcelona uitschakelde in de Champions League.

