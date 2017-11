Onze chef voetbal over kritiek De Bruyne: "Martínez zou Kevin erop kunnen wijzen dat hij zelf al eens deel van het probleem is" STEPHAN KEYGNAERT

Zomaar een waterachtige zondagochtend onder de spoorweg in Tubize. Kevin De Bruyne pakte zijn bondscoach hard aan. Net zoals Thibaut Courtois op het EK Marc Wilmots een paar keer vierendeelde. Maar terwijl Courtois in Frankrijk de verantwoordelijkheid nam om te roepen wat (een groot deel van) de spelersgroep dacht, schrokken de meeste Rode Duivels, toen zij gistermiddag in hun auto stapten en de straffe uitspraken van De Bruyne lazen op de nieuwssites.