Onze chef voetbal kijkt uit naar morgenavond en Cyprus-België: “De Eden World Tour houdt halt in Nicosia” Stephan Keygnaert

23 maart 2019

De Eden Hazard World Tour houdt halt in Nicosia, Cyprus.

In september treedt Hazard nog op in Glasgow en Rimini, later dit jaar in Rusland.

Hazard superstar.

Morgen wordt zijn 100ste optreden in het shirt van de Rode Duivels. VTM zendt de show live uit. Twee journalisten, een analist, een cameraman en een geluidstechnicus zijn reeds in Cyprus. Ook de soundcheck van vanavond in het ‘GSP Stadium’ is immens.

Mensen praten niet over deze wedstrijd, mensen praten over Eden Hazard. Het individu is haast groter dan het collectief geworden. Wie kan zoiets zeggen? Messi. Cristiano. Neymar. Dat is alles.

In de Belgische voetbalhistorie is hij The Greatest.

Nicosia bij valavond eind maart is mild. Zonder Lukaku en zonder Boyata zijn de Rode Duivels hier in alle sereniteit aangekomen. De zege tegen Rusland verzachtte de zeden. Ondanks de vele geblesseerden en de korte aanloop was het voetbal erg autoritair. Zonder pardon.

Heel weinig kan deze selectie nog uit evenwicht brengen.

De bondstop vreesde nochtans de kwalificatie-ouverture, de bondscoach suste. Aan het kennersoog van Roberto Martínez wordt door Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat nog maar weinig getwijfeld. Toen België in de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het WK in Rusland 0-0 gelijkspeelde tegen Portugal, klopte Verhaeghe ongerust op de deur van Martínez?

‘Everything okay, Roberto?’

‘Everything okay, Bart.’

Hij was juist. Een coach die in de toekomst ziet, scoort bij zijn bazen.

In een rijkelijke comfortzone nam Martínez in zonet plaats achter de microfoon: «Ik besef, een trainer is altijd één wedstrijd verwijderd van kritiek.»

De algemene teneur is om de kwalificatie meteen over te slaan. Wegens niet competitief genoeg. Saai. Tijdverlies.

Dat is juist – competitief is vaak recreatief geworden voor deze Rode Duivels.

Cyprus-België: het is een hobby.

Maar dat is een verworvenheid. Het is de verdienste van die jongens. Per slot van rekening, wie kan zoiets zeggen – dat hij van zijn werk zijn hobby kan maken?

Lichten uit. Gejoel op de tribunes. Smartphones in de aanslag.

Daar komt-ie op het podium.

Eden Hazard.