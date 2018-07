Onze chef voetbal hoopt dat de Rode Duivels in hun halve finale maar zichzelf blijven - "de kunstenaars van Montmartre" Stephan Keygnaert

10 juli 2018

Moet u eens een goed grapje kennen? De Rode Duivels spelen vanavond de halve finale van het WK en zij kunnen niet eens verdedigen. Het is toch waar, zeker? Allez, geen enkele ploeg op dit toernooi gaf zó veel kansen weg aan Brazilië als België. De Seleção trapte afgelopen vrijdag 26 (!) keer op het doel van Courtois – 9 keer binnen het kader, 10 schoten werden afgeblokt. Plus 8 corners. Het sukkelachtige Costa Rica werd in de groepsfase ook eens overrompeld door Brazilië – Keylor Navas waande zich toen in een schietkraam –, maar zelfs zij ‘beperkten’ de Goddelijke Kanaries tot 23 schoten op doel.

Elk nadeel heb een voordeel, sprak wijlen Johan Cruijff. De Rode Duivels hebben zo een duidelijke identiteit, een herkenbaar DNA. Veel meer dan Kroatië, dat hoofdzakelijk surft op Luka Modric, en Engeland, dat leunt op zijn stilstaande fases, of Frankrijk, dat alles goed doet zonder in iets uit te blinken. Maar de Rode Duivels, dat is ‘kunst aan de bal’. De kunstenaars van Montmartre. Zij kunnen een wedstrijd niet vertragen zoals Frankrijk kan. Hoe Portugal zich twee jaar geleden moedwillig sléépte naar de Europese titel, onze spelers zouden niet weten hoé zoiets voor elkaar te krijgen.

