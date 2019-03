Onze chef voetbal: “Het afscheid van Fellaini verzwakt de Rode Duivels. Hij was een zekerheidje in elke ‘grote wedstrijd’” KEYGNAERT SCHERP GESTELD Stephan Keygnaert

08 maart 2019

09u54 0

Marouane Fellaini (22/11/’87) is niet zómaar een Rode Duivel geweest.

87 caps. En een pak belangrijke goals gemaakt.

Heel vaak, in netelige situaties waarin de nationale ploeg zich bevond, kon de tune van de bekende tv-serie ‘The A-team’ geparafraseerd worden. If no one else can help - and if you can find him - call... Marouane Fellaini.

