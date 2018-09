Onze Chef Voetbal geeft 15 redenen waarom u vanavond naar Schotland-België moet kijken: "Onbetaalbare oude wijn, één van de beste nummers '6', maar vooral: Eden doet mee!" Stephan Keygnaert

07 september 2018

06u15 0 Rode Duivels Van Moskou naar Glasgow is een kleine stap voor de mensheid, maar een grote stap voor de Rode Duivels - van WK-brons naar een nutteloze vriendenwedstrijd. De bondscoach geeft niet af en wil ook dít potje winnen. Wij zijn al tevreden als Eden Hazard zijn 'showke' kan opvoeren. U kijkt toch ook?

Het doet er niet toe, vanavond - dat weten u, wij, de spelers... Bondscoach Roberto Martínez zégt wel dat zijn groep de lat hoog wil blijven leggen, maar Eden Hazard en maats zijn ook maar mensen, geen robotten. The Hangover is reëel.

Het krediet van de Rode Duivels bij de fans is inmiddels weer zó groot dat een kater in Glasgow na dat geweldige WK snel zal vergeven zijn - en terecht.

En toch moet u kijken, vanavond - niet vergeten dat het voetbal op Vtm is, op één is het Midsomer Murders en op Canvas is Ivan De Vadder.

U moet kijken, omdat

u zo de beste doelman van de wereld aan het werk kunt zien, Thibaut Courtois...

