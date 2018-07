Onze Chef Voetbal: Frankrijk voetbalde met het adagium: "Wij kunnen niet van jullie winnen, maar jullie kunnen van ons verliezen" Stephan Keygnaert

11 juli 2018

07u30 0 Rode Duivels Om even voor middernacht klapten wij onze laptop dicht. We hadden net de inleiding boven deze tekst getikt. In een verlaten stadion flikkerde hoog in de nok op het scorebord: 'The match is over. Thank you. See you next time.' Zaterdag, dus... Op onze smartphone stroomden de emoji's van wenende gezichtjes binnen. Het land huilde. C'est fini. Neergebuffeld door het Franse modernisme.

Het is mooi geweest - wat klinkt dat lullig.

Neen, het is gisteravond niét mooi geweest. Op Eden Hazard na - hij is samen met Luka Modric de beste speler van deze Mundial. Ach, Eden hoort straks geen troostwedstrijd om de derde plaats te spelen. Hij zou zondag mogen schitteren in Luzhniki.

Prachtsport

Hazard was zwaar aangeslagen na afloop, bijzonder emotioneel. Wij deelden zijn krop in de keel. De man die twee jaar geleden na de uitschakeling tegen Wales nog de schouders ophaalde - "La vie continue" -, is een grote meneer en een grote vedette geworden.

Edens wereld stond stil, in Sint-Petersburg.

Twintig minuten voor het einde, bij even oponthoud wegens een blessurebehandeling, maakte Roberto Martínez naar zijn spelers het gebaar om de bal te blijven rondspelen - hij wees daarbij naar zijn polshorloge, maakte met zijn vingers een 2 en een 0, en vroeg om kalm te blijven.

Geen cafévoetbal zoals vier jaar geleden, toen Daniël Van Buyten in de spits werd gedropt. Maar sterven met de filosofie die sinds de komst van deze bondscoach aan het handje liep van de artiesten Hazard en De Bruyne.

De romantiek van het voetbal heeft verloren, gisteravond. Kille zakelijkheid overwon. Dat was vooraf een beetje te vrezen.

Geef hen - trainer en spelers - daarom niet op. Het is een project dat van voetbal net zo een prachtsport maakt, het is een project geweest dat de voorbije tien dagen van België een ander land maakte, en de meest cynische mensen in opperste vervoering bracht.

De Rode Duivels waren een liefdesverhaal. Wel, je loopt niet weg bij eens een (grote) teleurstelling.

